Continental revoit ses ambitions à la hausse après sa transformation

Quelques semaines après avoir finalisé son recentrage sur les pneumatiques en se séparant d'Aumovio et de ContiTech, Continental a relevé ses prévisions annuelles. Une dynamique bien accueillie par les investisseurs, l'action du groupe allemand pointant à la hausse.

Le groupe allemand a revu à la hausse ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026. ©Continental

Une transformation qui porte déjà ses fruits. Porté par la forte rentabilité de ses produits haut de gamme et un recentrage stratégique sur les pneumatiques, Continental a relevé ce mercredi 4 novembre 2026 ses prévisions annuelles. Le manufacturier vise désormais une marge opérationnelle ajustée comprise entre 13,4 % et 14,0 % en 2026, contre 12,0 % à 13,5 % auparavant.

"Nous avons de nouveau réalisé un très bon trimestre dans le pneumatique", a déclaré le président du directoire Christian Kötz, dans un communiqué. Une performance réalisée alors que la production automobile mondiale destinée à la première monte a reculé d'environ 1,6 % au troisième trimestre 2026 sur un an. Elle est restée stable en Europe, mais a chuté de 5 % en Amérique du Nord et de 6 % en Chine.

Les SUV et les VE portent les ventes

Les ventes ont été soutenues par les pneus à forte valeur ajoutée destinés aux SUV et aux véhicules électriques, un segment que Continental compte encore développer avec plus de 650 nouvelles références de pneus de 18 pouces et plus d'ici fin 2027. De juillet à septembre, le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 11,4 % sur un an, à 3,45 milliards d'euros, mais cette baisse reflète principalement les changements de périmètre liés aux cessions. À données comparables, le recul n'a été que de 0,1%.

Si le groupe a averti que la hausse des coûts des matières premières pèserait davantage sur les résultats au quatrième trimestre, sa dynamique actuelle a été saluée en Bourse. L'action de la firme de Hanovre gagnait 5,1 % à 11H00 GMT au sein de l'indice Dax à Francfort, les investisseurs accueillant favorablement la transformation du groupe en spécialiste du pneu.

Après avoir introduit en Bourse en septembre 2025 son activité de composants automobiles sous le nom d'Aumovio et lui avoir donné son autonomie, puis vendu en juillet 2026 sa filiale ContiTech (courroies de transmission, bandes transporteuses, joints, etc.) au fonds d'investissement américain Lone Star, pour 4 milliards d'euros, Continental s'est donné un profil plus lisible et plus rentable, que semble apprécier le marché. (Avec AFP)