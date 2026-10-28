Dunlop mise sur Mercedes-Benz AMG pour renouer avec son ADN sportif

Depuis son rachat par Sumitomo Rubber début 2025, Dunlop cherche à renforcer son positionnement sur le segment premium et à renouer avec son ADN sportif. Le manufacturier britannique s’appuie notamment sur les AMG Performance Days de Mercedes-Benz pour faire découvrir ses pneumatiques en conditions réelles.

Dunlop est le partenaire manufacturier principal des AMG Performances Days. ©JDP

Le 30 septembre 2026, sur le circuit de Misano, en Italie, les clients de Mercedes-Benz AMG ont pu prendre part à un événement exclusif. Baptisée AMG Performance Days, cette journée a offert à une centaine de participants l’occasion de prendre le volant de plusieurs modèles de la marque sportive allemande, dans un environnement bien éloigné des conditions habituelles d’utilisation.

Au programme : briefings, exercices de freinage, sessions de conduite sur terre et sur route ouverte, puis séances sur piste. Une succession d’ateliers destinée à confronter les véhicules à différentes conditions de conduite et à permettre aux participants d’en appréhender le comportement.

En parallèle, Dunlop, partenaire manufacturier principal de l’événement, profite également de ce dispositif pour associer ses pneumatiques à l’expérience de conduite proposée par AMG. Mais pour le manufacturier britannique, l’enjeu dépasse la simple démonstration de produits…

Une vitrine pour les gammes sportives

En étant présent auprès d’une clientèle sensible aux performances automobiles, Dunlop cherche en effet à renforcer sa notoriété et à remettre en avant son savoir-faire sportif. La piste constitue à ce titre une vitrine pour ses gammes, tout en offrant à la marque une exposition au contact direct des conducteurs.

Sur le circuit de Misano, Dunlop a ainsi pu mettre en avant les gammes Sport Maxx GT, Sport Maxx RT2 et Sport Maxx Race2, ainsi que le Winter Sport 5 pour les usages hivernaux. Ces pneumatiques équipaient un large éventail de modèles AMG, parmi lesquels figurent les A45, C63, CLE53, GT 63 Coupé et GT 63 E Performance Coupé.

Le groupe japonais Sumitomo Rubber met également en avant Falken, son autre marque de pneumatiques. L’Azenis RS820 figure ainsi au programme des produits présentés lors de cette journée.

Une relation qui dépasse les AMG Performance Days

Mais la relation entre Dunlop et Mercedes-Benz AMG ne se limite pas à ce seul événement. Les liens entre les deux entreprises remontent en effet à 1954, puisque la 300 SL était déjà équipée à l’époque de pneumatiques du manufacturier britannique. Dunlop est également le partenaire pneumatique officiel de l’AMG Driving Academy, l'école officielle de conduite de performance du constructeur allemand.

Cette proximité se prolonge désormais à travers plusieurs rendez-vous annuels. Rien qu’en 2026, le calendrier comprend notamment des sessions de pilotage sur les circuits de Vallelunga, Cervesina ou encore Modène, ainsi qu’un stage de conduite hivernale prévu en décembre.

Une présence qui s’inscrit dans la stratégie engagée depuis le rachat de Dunlop par le groupe japonais Sumitomo Rubber, en 2025. La transaction, évaluée à 701 millions de dollars, a ouvert un nouveau chapitre pour la marque, qui entend retrouver une place de premier plan sur le marché européen et réaffirmer son positionnement premium. Le développement des actions marketing et la valorisation de son héritage sportif font ainsi partie des leviers retenus pour accompagner cette relance.