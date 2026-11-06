Goodyear : Jérôme Rouquet nommé directeur financier

Le Français Jérôme Rouquet, qui a fait l'essentiel de sa carrière chez des équipementiers, rejoint le groupe Goodyear. À compter du 1er décembre 2026, il assumera la direction financière du manufacturier américain.

Jérôme Rouquet évoluait depuis 2020 chez Visteon. ©Goodyear

La fin de l'intérim est proche chez Goodyear. À la suite du départ de Christina Zamarro début juillet 2026, le groupe américain avait nommé provisoirement Scott Deakin au poste de directeur financier. Cette phase transitoire s'arrêtera le 1er décembre 2026, date à laquelle le Français Jérôme Rouquet intégrera les rangs du fabricant de pneumatiques.

Il assumera ainsi ce poste clé de directeur financier, sous la houlette du directeur général, Mark Stewart. "Jérôme associe une expertise financière approfondie à une capacité éprouvée à aider les organisations à améliorer leurs performances et à mener à bien leurs transformations", se félicite le dirigeant.

Diplômé de l’Institut supérieur de gestion (ISG) de Paris, Jérôme Rouquet a passé une grande partie de sa carrière auprès d'équipementiers automobiles. Il a notamment exercé plusieurs fonctions de haut niveau chez Tenneco et Federal-Mogul, y occupant entre autres des postes de contrôleur financier, de directeur comptable et de directeur financier. Depuis 2020, il était directeur financier de Visteon.