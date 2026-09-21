Profil Plus se renforce avec Sud Pneus Services

L'enseigne de pneumaticiens indépendants est représentée depuis le 3 août 2026 à Gignac-la-Nerthe (13), près de Vitrolles, grâce à Sud Pneus Services. La jeune entreprise compte à sa tête plusieurs associés expérimentés passés par de grands réseaux spécialisés.

C'est à Gignac-la-Nerthe, près de Vitrolles, que Profil Plus a posé ses couleurs durant l'été. ©Sud Pneus Services

Profil Plus accueille dans ses rangs un nouveau membre. Une nouvelle assez rare pour être soulignée. Car si l'enseigne de pneumaticiens indépendants surfe sur une solide dynamique de croissance, sa stratégie de développement est historiquement portée par ses propres membres. Ses 220 agences réparties sur tout le territoire sont ainsi détenues par "seulement" une quarantaine d'adhérents, dont quelques-uns des noms les plus iconiques du monde de la gomme.

Mais il faut croire que Jordan Francastel et ses associés avaient les bons arguments pour se faire une place dans "la famille Profil Plus" comme l'affirme le dirigeant. Le 3 août 2026, ce dernier a inauguré son centre sur la commune de Gignac-la-Nerthe (13). À cinq minutes de Vitrolles, la société spécialisée dans les véhicules industriels exploite un site de 350 mètres carrés mais mise surtout sur sa force terrain pour séduire la clientèle locale.

Expertise et vision du métier

"Avec mes associés, on a grandi dans le pneumatique, on connaît notre métier mais on est surtout très sensibles aux notions de qualité de service, de proximité, d'écoute", détaille le Sudiste. Après avoir débuté sa carrière chez Euromaster, Jordan Francastel a évolué sous les couleurs de BestDrive avant de mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat. Début 2025, il s'associe à Didier Merlin pour monter à Manosque (04) un centre chronotachygraphe.

Une expérience assez convaincante pour lui donner envie d'aller plus loin. À l'été 2025, quand le réseau BestDrive a commencé à connaître de nouveaux soubresauts, il convainc cinq membres de son entourage de le suivre dans une nouvelle aventure. Aux côtés de deux proches comptable et économiste, l'accompagnent également Alexi Hervo et Chiheb Bouzazi, eux aussi spécialistes du pneumatique au CV solide.

La confiance du réseau

Trouver un prêt, des assurances ou un local n'a rien eu d'une balade de santé, mais l'équipe a pu compter sur un indéfectible soutien du réseau. "Toute l'équipe du siège a été formidable pour nous soutenir à chaque difficulté. Il y a des gestes et des attentions qui nous ont beaucoup touchés." Preuve d'une confiance solide du réseau envers son futur nouvel adhérent, Profil Plus a mis de côté un principe selon lequel chaque membre doit faire à la fois du véhicule léger et du véhicule industriel.

"Pour bien se lancer et être rentable rapidement, nous ne pouvions pas faire les deux, détaille Jordan Francastel. On a donc choisi de se concentrer sur l'industriel avant, dans un second temps, de se développer en tourisme." Si l'aventure reste encore toute récente, le dirigeant et ses associés ont de la suite dans les idées. "Sans brûler les étapes", ils aimeraient lancer à Gignac (34) un centre chronotachygraphe, et à Manosque (04) un centre Profil Plus. "Les deux activités sont très spécifiques mais aussi très complémentaires", conclut le dirigeant.