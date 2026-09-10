Jantes Alu Services noue un accord majeur avec Toyota France

Publié le 10 septembre 2026 ■ Par Romain Baly ■ < 1 min de lecture

Le spécialiste de la réparation et de l’entretien de jantes a conclu un partenariat avec la filiale tricolore du constructeur japonais. Par cet accord, Jantes Alu Services va soutenir l'ensemble des concessions hexagonales Toyota et Lexus qui pourront désormais intégrer le métier de l'enseigne bretonne dans leur parcours après-vente.

L'ensemble des concessions Toyota et Lexus de France peuvent désormais s'appuyer sur les ateliers Jantes Alu Services. ©Journal de l'Automobile-Gredy Raffin

Joli coup pour Jantes Alu Services. Alors que l'enseigne fondée en 2010 poursuit le développement de son maillage national, celle-ci vient de nouer un partenariat commercial de premier ordre. Le spécialiste de la réparation et de l’entretien de jantes vient en effet de confirmer sa collaboration avec Toyota France au travers d'un accord national. En d'autres termes, l'ensemble des concessions hexagonales Toyota (328 sites) et Lexus (48) vont pouvoir renforcer leur proposition après-vente en intégrant dans leur parcours client la prise en charge des jantes. Les 24 ateliers Jantes Alu Services répartis sur tout le territoire soutiendront cette démarche avec un délai d'intervention garanti sous 48 heures et une logistique adaptée à ce partenariat. Plus de 100 000 jantes traitées annuellement "Cet accord avec Toyota-Lexus France s'inscrit dans la trajectoire que nous avons engagée depuis la création de Jantes Alu Services : structurer le marché français de la remanufacture de jantes aluminium et l'inscrire durablement dans les politiques après-vente des réseaux automobiles. C'est une étape importante pour notre filière, qui répond aux enjeux opérationnels et environnementaux du secteur" déclare l'enseigne. Pour rappel, depuis plus de quinze ans, celle-ci a développé un modèle industriel structuré autour de trois piliers que sont une maîtrise des process techniques (dévoilage, soudure, décapage, rénovation, personnalisation, tribofinition…), une couverture territoriale et une capacité à répondre aux cahiers des charges de réseaux multisites. Son développement s'appuie en outre sur un modèle mixte entre des sites en propre (11) et d'autres en franchise (13). L'entreprise indique remanufacturer plus de 100 000 jantes chaque année.

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