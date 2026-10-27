Du bon prompt à la veille concurrentielle automatisée

L’intelligence artificielle générative s’impose progressivement comme un nouvel outil de productivité dans les entreprises. Que ce soit avec ChatGPT, Claude ou Gemini, ces assistants conversationnels peuvent aider à rédiger des contenus, analyser des documents ou encore synthétiser des informations complexes. Cependant, leur efficacité dépend largement de la qualité des instructions qui leur sont fournies. C’est ce que l’on appelle l’art du "prompting".

La méthode RACE : la clé d’un prompt efficace

Il est recommandé de structurer ses demandes selon la méthode RACE : Rôle – définir le rôle que doit adopter l’IA ; Action – préciser la tâche à réaliser ; Contexte – fournir les informations utiles à la compréhension du contexte ; Exécution/Exemple – indiquer le format attendu, le ton ou un exemple de résultat. Grâce à cette structure, l’IA dispose de toutes les informations nécessaires pour produire une réponse cohérente et adaptée au besoin métier. Cette approche est efficace pour rédiger des offres commerciales, des réponses aux réclamations, des comptes rendus de réunion ou encore des supports de formation.

Cas pratique : veille concurrentielle automatisée sur les promotions pneu des concurrents

Pour les professionnels de l’automobile, identifier rapidement les promotions concurrentes est indispensable mais complexe, car ces offres sont disséminées à travers une multitude de formats graphiques (prospectus, flyer). Traditionnellement, cette veille nécessite un travail manuel long et fastidieux : lecture des documents, repérage des offres, saisie des informations et consolidation dans un tableau de suivi. Les IA multimodales permettent aujourd’hui d’automatiser une grande partie de ce processus. Ainsi, un prompt pourrait s’écrire de manière structurée comme suit :

Rôle : Agis en tant qu’analyste expert en veille concurrentielle pour un centre automobile.

Action : Analyse le document visuel fourni et extrais toutes les offres promotionnelles relatives aux pneumatiques.

Contexte : Ce travail consiste à identifier les promotions proposées par les enseignes concurrentes et à recenser les marques et pneumatiques en promotion, le type d’avantage (remise, carte cadeau, etc.), les montants, les conditions d’éligibilité et les dates de validité.

Exécution : Présente les données extraites sous la forme d’un tableau Excel structuré avec les infos suivantes : marques concernées, références ou gammes de pneus mises en avant, type d’avantage proposé (remise immédiate, remboursement différé, carte cadeau, offre de reprise, etc.), montants ou pourcentages de réduction, conditions d’éligibilité, dates de validité de l’opération.

Ainsi, en quelques secondes, plusieurs dizaines de documents peuvent être analysés et synthétisés. Les équipes marketing, commerciales ou achats disposent alors d’une vision consolidée des opérations en cours sur le marché.

Vers une veille commerciale augmentée

La combinaison d’un prompting affûté et de l’analyse multimodale métamorphose littéralement les méthodes de travail dans le secteur du pneumatique ! Pour les professionnels, l’enjeu n’est plus seulement d’utiliser l’IA, mais de savoir lui poser les bonnes questions. C’est précisément là que le prompting devient une compétence stratégique.

Cet article est extrait du Journal du Pneumatique n°196 de septembre-octobre 2026.