Bridgestone confie ses ventes européennes à Stefano Sanchini

Publié le 15 octobre 2026 ■ Par Romain Baly ■ < 1 min de lecture

Depuis le 1er octobre 2026, Stefano Sanchini occupe le poste de président des ventes de Bridgestone en Europe. Il supervise à ce titre les activités commerciales des segments grand public et professionnel, avec pour objectifs de renforcer la relation client et de soutenir la croissance du groupe.

Dans le groupe Bridgestone depuis 2017, Stefano Sanchini occupait dernièrement la tête des activités de remplacement pour l'Europe. ©Bridgestone

Bridgestone réorganise sa direction commerciale européenne. Stefano Sanchini est nommé président en charge des ventes pour le marché européen. Une nomination effective depuis le 1er octobre 2026. A ce titre, il pilote l’ensemble des activités commerciales du groupe nippon, ce qui couvre les pneumatiques pour véhicules légers, poids lourds et bus, les applications agricoles et hors route, les motos ainsi que la première monte. Fort de plus de 20 ans d’expérience internationale dans les secteurs de l'automobile et du pneumatique, Stefano Sanchini a exercé des responsabilités en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde. Depuis son arrivée chez Bridgestone en 2017, il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de directeur général de Bridgestone India. Il était dernièrement vice-président chargé du marché des pneus de remplacement en Europe, où il a contribué au développement commercial, à la rentabilité et au renforcement des relations clients. Avec cette nomination, Bridgestone entend réunir ses activités commerciales au sein d’une structure européenne plus intégrée, afin de simplifier les échanges entre marchés, d’améliorer la coordination et de consolider ses partenariats clients. Cette évolution doit accompagner la stratégie de croissance durable du groupe à long terme.

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