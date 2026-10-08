À partir de la saison 2026/2027, le manufacturier japonais devient fournisseur exclusif de pneumatiques du championnat de Formula E. À travers ses gammes Potenza, Bridgestone entend répondre aux exigences de la nouvelle génération de monoplaces électriques aussi bien en termes de performances que de durabilité.

En plus du pneu pour sol sec, Bridgestone propose le Potenza GEN4 for TYPHOON, spécialement conçu pour les conditions humides. ©Bridgestone

Bridgestone élargit son engagement dans la compétition automobile. Après l’IndyCar, la moto et le GT, le manufacturier japonais investit cette fois la Formula E en devenant le fournisseur exclusif du championnat à la place de Hankook. Dès la saison 2026/2027, dont le coup d'envoi sera donné le 18 décembre prochain à Jeddah (Arabie saoudite), l’ensemble des douze équipes présentes sera équipé des gommes de la marque.

Plus qu'un nouveau championnat à équiper, ce partenariat intervient au moment même où la Formula E entre dans une nouvelle ère, marquée par la quatrième génération de monoplaces électriques, décrite comme étant la plus puissante de l'histoire de la discipline.

Performance et durabilité au rendez-vous

Un constat prouvé par les chiffres : ces nouveaux modèles assurent une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 1,8 seconde. Auparavant plafonnée à 350 kW, la puissance maximale peut désormais aller jusqu'à 600 kW, avec une vitesse de pointe atteignant 335 km/h, un nouveau record dans le championnat (+15 km/h par rapport à la troisième génération). Des caractéristiques qui s'accompagnent d'un couple élevé et d'une transmission intégrale permanente.

Au-delà de la performance pure, cet engagement traduit la philosophie de la marque : faire du sport automobile un laboratoire technologique et un levier de développement pour ses pneumatiques.

Pour répondre aux contraintes du championnat, Bridgestone a conçu des pneumatiques garantissant une adhérence constante et une durabilité accrue sur toute la durée des épreuves. Le manufacturier s'appuie pour cela sur une gamme Potenza GEN4 structurée autour de deux pneumatiques distincts : une enveloppe pour piste sèche et une seconde, baptisée Potenza GEN4 for Typhoon, destinée aux conditions humides.

Un engagement fort vers la décarbonation

Autre axe fort du cahier des charges : la responsabilité environnementale. Pour cette nouvelle génération de monoplaces, le manufacturier intègre des pneus composés à 65 % de matériaux recyclés et renouvelables certifiés ISCC Plus. Cela inclut notamment du noir de carbone produit par pyrolyse de pneus usagés et de la silice issue de cosses de riz.

Côté logistique, Bridgestone s'associe à DHL via le programme GoGreen Plus pour assurer le transport décarboné des pneumatiques sur les circuits, grâce au recours aux carburants d'aviation durables (SAF). De plus, 100 % de l'énergie utilisée pour la fabrication des pneus provient de sources renouvelables.

"En accompagnant dès le départ cette GEN4 et son évolution spectaculaire, nous progressons aussi en matière de neutralité carbone et de circularité des ressources, animés par l’ambition d'installer plus de durabilité dans les sports mécaniques", souligne Hiroshi Imai, directeur des produits chez Bridgestone Global Motorsport.

Outre la fourniture exclusive d'enveloppes, le manufacturier renforcera sa présence globale en devenant le sponsor-titre lors de quatre épreuves de la saison : Mexico (16 janvier 2027), Berlin (8 et 9 mai 2027), Shanghai (10 et 11 juin 2027) et Tokyo (24 et 25 juin 2027). Une proximité terrain que Bridgestone compte mettre à profit pour promouvoir la mobilité électrique de demain et transférer, à terme, ces innovations sur les véhicules du quotidien.