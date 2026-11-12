Bridgestone : des résultats en hausse malgré les vents contraires

Publié le 12 novembre 2026 ■ Par Romain Baly ■ 2 min de lecture

Le manufacturier japonais a publié des résultats solides sur les neuf premiers mois de 2026. Porté par la progression des volumes, l'amélioration de son mix produit et des effets de change favorables, Bridgestone a relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires.

Bridgestone a vu son chiffre d'affaires progresser de 9,9 % au troisième trimestre 2026 par rapport à la même période de 2025. ©Bridgestone

Bridgestone confirme sa bonne dynamique. Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026, le groupe japonais affiche un chiffre d'affaires de 3 554 milliards de yens (environ 20 milliards d'euros), en progression de 9,9 % par rapport à la même période de 2025. Le résultat opérationnel ajusté atteint 445,3 milliards de yens, soit une hausse de 20,9 %. Le résultat opérationnel progresse, quant à lui, de 51,7 %, à 442,6 milliards de yens. Cette évolution repose sur plusieurs leviers. Bridgestone souligne notamment la croissance des volumes commercialisés, l'amélioration des prix de vente et du mix produit. La dépréciation du yen face aux principales devises a également contribué favorablement aux performances du groupe. Sur les neuf premiers mois, les effets de change ont ainsi apporté 44 milliards de yens supplémentaires au résultat. Des coûts sous surveillance La dynamique reste toutefois confrontée à plusieurs facteurs de pression. La hausse des matières premières s'est notamment fait davantage sentir au troisième trimestre, avec un impact négatif estimé à 23 milliards de yens sur le résultat par rapport à l'année précédente. Les dépenses opérationnelles supplémentaires et les droits de douane américains ont également pesé sur les comptes, à hauteur respectivement de 33 et 24 milliards de yens sur neuf mois. Le contexte géopolitique constitue une autre source d'incertitude. Bridgestone estime à 70 milliards de yens le coût annuel lié à la situation au Moyen-Orient, une estimation légèrement supérieure à celle communiquée en août. Le groupe anticipe par ailleurs un environnement économique plus difficile au quatrième trimestre, notamment en raison de la poursuite de l'augmentation des coûts des matières premières. Un objectif annuel relevé Malgré ces contraintes, Bridgestone se montre confiant. Le manufacturier a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, désormais attendue à 4 700 milliards de yens, contre 4 500 milliards précédemment. En revanche, son objectif de résultat opérationnel ajusté reste fixé à 515 milliards de yens. Le groupe évoque néanmoins un potentiel de dépassement de cette prévision au regard des performances enregistrées jusqu'ici. À noter également qu'un incendie survenu le 8 novembre 2026 dans l'usine de pneumatiques de Tosu, au Japon, pourrait avoir des conséquences sur l'activité. Bridgestone estime toutefois que son impact sur les prévisions annuelles devrait rester limité, même si son évaluation financière n'est pas encore achevée.

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