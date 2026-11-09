Départ précipité de Mark Stewart, patron de Goodyear

Publié le 9 novembre 2026 ■ Par Romain Baly ■ < 1 min de lecture

Nommé en janvier 2024 à la tête du manufacturier américain, Mark Stewart a quitté ses fonctions ce lundi 9 novembre 2026. Un départ inattendu qui a fait chuter l'action de Goodyear sur les marchés financiers. Membre du conseil d'administration, Roger Wood assurera l'intérim dans l'attente d'un remplaçant.

Mark Stewart assumait le poste de PDG de Goodyear depuis janvier 2024. ©Goodyear

Une nouvelle qui a pris tout le monde de court. Débauché chez Stellantis début 2024 pour succéder à Richard Kramer, Mark Stewart n'est plus le président-directeur général de Goodyear depuis ce lundi 9 novembre 2026. Sans que l'on sache avec certitude s'il est à l'initiative de ce départ ou s'il a été débarqué par le conseil d'administration du manufacturier, le dirigeant cède donc son poste à Roger Wood, promu PDG par intérim dans l'attente d'un remplaçant. Cette annonce intervient dans un contexte tendu pour la firme d'Akron (Ohio). Goodyear a beaucoup œuvré entre 2024 et 2025 pour redéfinir son portefeuille d'activité, se délestant de ses divisions génie civil et chimique et cédant la marque Dunlop. Malgré cela, le groupe peine toujours à retrouver de la rentabilité en dépit des efforts de redressement. Des résultats dans le rouge La semaine passée, Goodyear a fait état d'une perte nette de 238 millions de dollars au troisième trimestre, pour un chiffre d'affaires en recul de 4,3 % sur un an à hauteur de 4,5 milliards de dollars. Dans le même temps, les résultats ajustés affichaient une perte de 0,11 dollar par action, contre un bénéfice de 0,28 un an plus tôt. Sans surprise, le départ de Mark Stewart a provoqué des remous sur les marchés financiers. À l'ouverture de la Bourse ce lundi matin, l'action de Goodyear coté au Nasdaq affichait une baisse de 7 %. Depuis le début de l'année 2026, celle-ci a perdu plus de 50 % de sa valeur.

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