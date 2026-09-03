Dunlop et Avon réunis à l’European Bike Week 2026

Publié le 3 septembre 2026 ■ Par Romain Baly ■ 2 min de lecture

Dunlop Motorcycle Europe et Avon Tyres investiront ensemble l’European Bike Week, du 8 au 13 septembre 2026 à Faaker See, en Autriche. Les deux marques du portefeuille Goodyear y mettront en avant leurs gammes dédiées aux motos custom, cruiser et touring, tout en renforçant leurs liens avec l’univers Harley-Davidson.

Dunlop et Avon partageront l'affiche lors de la prochaine édition de l’European Bike Week. ©Goodyear

Chaque année, les rives du lac Faaker See accueillent plusieurs dizaines de milliers de passionnés à l’occasion de l’European Bike Week. Concerts, expositions de machines customisées, essais et rencontres avec les acteurs du secteur rythmeront une nouvelle fois ce grand rendez-vous européen. Pour Dunlop et Avon, l’événement constitue une vitrine privilégiée auprès d’un public particulièrement concerné par les pneumatiques. Dunlop renouvellera notamment son soutien à la parade Harley-Davidson, dont la marque sera une nouvelle fois sponsor. Une présence qui s’inscrit dans une relation historique avec le constructeur américain et ses utilisateurs. Dunlop présentera notamment sa gamme de pneumatiques co-brandés Harley-Davidson Dunlop. Les visiteurs pourront également retrouver un espace d’accueil aux couleurs de la marque et le défi Ape Hanger. À la clé, un jeu gratuit de pneus co-brandés Harley-Davidson sera remporté chaque jour par un participant. Avon disposera pour sa part d’un espace dédié afin de mettre en avant son offre destinée aux motos custom et cruiser, avec notamment la gamme Avon Cobra Chrome élargie. Depuis l’intégration d’Avon au portefeuille de Goodyear en 2022, les deux marques partagent régulièrement l’affiche lors de grands rendez-vous européens. Une présence qui s’inscrit dans une actualité sportive Cette édition 2026 intervient quelques mois après une annonce importante pour Dunlop dans l’univers des motos bagger. La marque a été retenue comme fournisseur exclusif de pneumatiques de la Harley-Davidson Bagger World Cup. "Dunlop et Avon possèdent un fier héritage dans le segment des motos de tourisme et cruisers, et l’European Bike Week est une opportunité fantastique de rencontrer des milliers de motards passionnés venus de toute l’Europe", souligne Roberto Finetti, responsable marketing moto pour l’Europe chez Goodyear. Le groupe entend ainsi valoriser la complémentarité de ses deux marques sur les segments cruiser, custom et touring, tout en allant à la rencontre des utilisateurs. Les visiteurs pourront d’ailleurs prolonger leur séjour avec la finale de la Bagger World Cup, programmée les 19 et 20 septembre au Red Bull Ring de Spielberg.

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