Michelin et Goodyear prolongent en WEC

Le manufacturier français et son homologue américain ont été retenus par la FIA et l’ACO pour équiper les catégories Hypercar et LMGT3 jusqu’en 2032 a minima. Les deux marques sécurisent ainsi leur présence dans un championnat qui offre un véritable terrain d’expérimentation pour les technologies pneumatiques.

Partenaires exclusifs du WEC jusqu'en 2032, Michelin prolonge son contrat de trois saisons supplémentaires tandis que Goodyear sécurise son engagement sur le long terme. ©Michelin

À l'amorce d'une nouvelle manche sur le circuit d'Austin aux États-Unis (4-6 septembre 2026), le championnat du monde d'endurance de la FIA (WEC) fait le pari de la continuité. À la suite d'un appel d'offres fondé principalement sur des critères de performance, de service client ou encore de développement durable, la FIA (Fédération internationale de l'automobile) et l'ACO (Automobile Club de l'Ouest) ont décidé de prolonger les contrats de Michelin et de Goodyear.

Les deux manufacturiers resteront fournisseurs exclusifs du championnat jusqu'en 2032 au moins. Goodyear poursuivra son engagement en LMGT3, tandis que Bibendum continuera d'accompagner les constructeurs engagés dans la catégorie reine, l'Hypercar.

L'endurance, un laboratoire à ciel ouvert

Pour Michelin, présent au plus haut niveau de la discipline depuis 1998, ce renouvellement permet d'inscrire son travail de recherche dans la durée. Le WEC constitue ainsi un terrain d'essai d'exception pour éprouver ses solutions dans un environnement contraignant pour les pneumatiques (charges élevées, relais multiples ou encore conditions météorologiques changeantes).

Sur le volet environnemental, le manufacturier clermontois fait également de la compétition un moteur d'innovation durable. Cette année, Michelin a lancé sa nouvelle gamme Pilot Sport Endurance, utilisée en WEC ainsi qu'en IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Ses gommes slicks intègrent désormais 50 % de matériaux renouvelables et recyclés. Une avancée majeure démontrant qu'efficacité environnementale et haute performance peuvent se conjuguer sur la piste.

"Cette prolongation de contrat constitue une belle reconnaissance de la qualité des pneumatiques et des services que nous fournissons, mais aussi de notre capacité à innover sans relâche", souligne Matthieu Bonardel, directeur de Michelin Motorsport.

Goodyear renforce son ancrage en GT

Du côté de Goodyear, cette extension de contrat scelle la dynamique conquérante du manufacturier en endurance. Arrivé en WEC en 2024, le groupe américain s'impose désormais comme un pilier du championnat. Un ancrage symbolisé cette année par la reprise des couleurs de la mythique passerelle du Mans.

À l'image de son concurrent tricolore, Goodyear exploite l'endurance comme un banc d'essai technologique. À compter de la saison 2027, Goodyear mettra ainsi à l'honneur ses gammes Eagle Medium et Eagle Slick, qui incorporeront 66 % de matériaux durables, parmi lesquels de l'acier recyclé, de la silice issue de balles de riz ou encore du noir de carbone.

"Cet accord nous permet de continuer à apporter l'expertise technique de Goodyear à l'un des environnements de course les plus compétitifs au monde, tout en repoussant les limites de la performance et de l'innovation", conclut Xavier Fraipont, vice-président de Goodyear Racing.