Vulco France tient son nouveau patron

Publié le 5 novembre 2026 ■ Par Romain Baly ■ < 1 min de lecture

Après le départ de Camille Mounier intervenu fin août 2026, Hubert Millasseau prend la tête de l'enseigne de pneumaticiens du groupe Goodyear. Dans le cadre d'une réorganisation, ce dernier a été nommé directeur général de Vulco pour l'Europe du Sud avec la responsabilité de la France, de l’Espagne et du Portugal.

Hubert Millasseau a rejoint le groupe Goodyear en 2007. ©Vulco

Deux mois après le départ de Camille Mounier, qui officiait à la tête du réseau depuis quatre ans, son successeur est désormais connu. Et il s'agit d'une figure bien familière du groupe Goodyear dont l'enseigne de pneumaticiens fait partie. Fort de plus de 25 ans d’expérience professionnelle, dont près de 20 ans au sein du manufacturier américain, Hubert Millasseau se voit confier la destinée d'un réseau riche de plus de 200 centres dans l'Hexagone. Dans le cadre d’une réorganisation des activités retail de Goodyear en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), le nouveau dirigeant assumera une double casquette. Il a ainsi été nommé président-directeur général de Vulco Développement, l’entité française de l’enseigne, mais aussi directeur général pour l’Europe du Sud-Ouest, avec la responsabilité de la France, de l’Espagne et du Portugal. Un parcours très international "Le rapprochement de nos activités en France, en Espagne et au Portugal doit nous permettre de renforcer les synergies entre les marchés tout en restant au plus près des besoins de nos clients et partenaires, éclaire Pascal Audebert, directeur général contracted retail EMEA de Goodyear. L’expérience internationale d’Hubert et sa connaissance de nos réseaux seront des atouts importants pour accompagner cette nouvelle étape". Après avoir entamé sa carrière au début des années 2000 dans les groupes Accor puis Nortel à des fonctions financières et commerciales, Hubert Millasseau a rejoint le groupe américain en 2007. Depuis, son parcours l'a amené à assumer plusieurs fonctions de direction à l'international, occupant des postes en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Turquie. De quoi lui offrir une solide expertise du monde de la distribution, des opérations commerciales et de la transformation des activités.

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