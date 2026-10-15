Goodyear : 91 nouveautés pour affronter l'hiver 2026

Goodyear ajoute 91 nouvelles références à sa gamme de pneus hiver UltraGrip pour la saison 2026. Le manufacturier américain élargit son catalogue de trois modèles : le Performance 3, l'Ice 3 et l'Arctic 2.

Dans son laboratoire "Snow Lab" au Luxembourg, Goodyear teste ses pneus hiver à des températures allant jusqu'à -40 °C. ©Goodyear

L'hiver approche et Goodyear compte bien être prêt. Pour la saison 2026, le manufacturier américain ajoute 91 nouvelles références à sa gamme de pneus hiver UltraGrip. Son catalogue compte désormais 596 références, réparties entre trois modèles : le Performance 3, l'Ice 3 et l'Arctic 2.

L'UltraGrip Performance 3 se taille la part du lion, avec 66 nouvelles dimensions. Sa gamme compte désormais 344 références, soit plus de la moitié du catalogue UltraGrip. Selon une analyse interne réalisée en juin 2026, Goodyear affirme proposer la gamme la plus large du marché pour un pneu hiver haut de gamme utilisant une seule sculpture.

Ce modèle s'adresse aux automobilistes qui roulent dans des régions où les températures descendent régulièrement sous les 7 °C. Il est conçu pour circuler sur des routes sèches, mouillées ou enneigées.

L'Ice 3 et l'Arctic 2 complètent la gamme

Pour les températures plus basses, Goodyear propose l'UltraGrip Ice 3. Ce pneu, conçu pour rouler sur la neige et la glace, gagne 18 nouvelles références et en compte désormais 130. Il est notamment destiné aux régions où les températures passent fréquemment sous 0°C.

L'UltraGrip Arctic 2, de son côté, gagne sept nouvelles références, portant son catalogue à 122. Ce pneu clouté, principalement destiné aux pays nordiques, a aussi été modifié pour répondre à la nouvelle réglementation finlandaise Traficom A+. Celle-ci s'appliquera aux nouveaux pneus cloutés pour voitures particulières produits à partir du 1er janvier 2027.

Des pneus testés jusqu'à -40 °C

Pour mettre au point ses pneus hiver, Goodyear réalise une partie de ses essais dans son centre d'innovation de Colmar-Berg, au Luxembourg. Le site dispose d'un laboratoire appelé "Snow Lab", où les ingénieurs peuvent reproduire plusieurs types de neige et faire descendre les températures jusqu'à -40 °C. D'autres essais sont menés sur route, notamment en Suisse, dans les pays nordiques et en Nouvelle-Zélande.

Goodyear met aussi en avant ses résultats aux tests comparatifs de 2025. Ses pneus hiver ont terminé 15 fois sur le podium en 19 essais, dont cinq fois à la première place. Le manufacturier a notamment été désigné meilleur fabricant de pneus hiver de l'année 2025 par le magazine allemand Auto Bild.