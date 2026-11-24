Apollo Tyres promeut Erwin Groener

Publié le 24 novembre 2026 ■ Par Romain Baly ■ < 1 min de lecture

Membre au groupe indien depuis quinze ans, Erwin Groener se verra prochainement confier de nouvelles responsabilités. A compter du 1er mars 2027, il prendra la suite de Paul Eidhof à la direction de l'Europe du Nord-Ouest, gérant un périmètre allant des Pays-Bas à la Belgique en passant par le Royaume-Uni et les pays nordiques.

Responsable commercial d'Apollo Tyres pour les Pays-Bas depuis deux ans, Erwin Groener prendra la direction de l'Europe du Nord-Ouest à partir du 1er mars 2027. ©Apollo Tyres

Une fidélité récompensée. Quinze ans après avoir rejoint Apollo Tyres, Erwin Groener est sur le point de prendre du galon. Le groupe indien a officialisé une nouvelle organisation commerciale pour sa région Europe du Nord-Ouest. À la suite du départ de Paul Eidhof, Erwin Groener deviendra, à partir du 1er mars 2027, le nouveau responsable de ce périmètre couvrant les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et les pays nordiques. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il pilotera le développement commercial des marques Apollo et Vredestein sur ces différents marchés. Après avoir débuté en 2011 au département des achats, Erwin Groener a suivi un parcours riche en responsabilités dans le groupe. Gestion de projets, grands comptes et développement de l'activité première monte sont autant de missions qu'il a assumées ces dernières années. Depuis 2024, il occupait le poste de responsable commercial d'Apollo Tyres pour les Pays-Bas.

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