Apollo Tyres innove à l'IAA Transportation

À l’occasion de l’IAA Transportation 2026, le manufacturier indien franchit une nouvelle étape sur le marché européen du poids lourd. Apollo Tyres a dévoilé à Hanovre trois nouveaux pneumatiques EnduMile, conçus pour les applications longue distance.

Apollo Tyres est présent à Hanovre, du 15 au 20 septembre 2026, à l'occasion de l'IAA Transportation. ©Apollo Tyres

Apollo Tyres entend disposer d’une réponse complète pour les flottes de transport longue distance. Lancée en 2023 avec l’EnduMile LHT destiné aux semi-remorques, puis enrichie en 2024, la gamme s’étoffe avec trois nouvelles références : LHA, LH Front et LHD. Présentées pour la première fois ensemble à l’IAA Transportation qui se déroule à Hanovre (Allemagne), du 15 au 20 septembre, elles répondent aux besoins des essieux directeurs, toutes positions pour le LHA, et des essieux moteurs pour le LHD.

Apollo cible un enjeu sensible pour les transporteurs : réduire la consommation de carburant sans sacrifier le kilométrage. Le manufacturier revendique un équilibre entre efficacité énergétique, longévité et résistance aux dommages. Une approche qui doit permettre aux flottes de maîtriser leurs coûts sur l’ensemble du cycle de vie du pneumatique.

Un équilibre entre rendement et longévité

Le LHA, proposé en 315/70 R22.5, illustre cette philosophie. Sa bande de roulement fine et compacte et son empreinte optimisée favorisent une usure régulière et la stabilité. Apollo annonce, à l’issue d’essais routiers menés en Europe, un kilométrage supérieur de 10 % à celui d’un concurrent de premier plan. Il reçoit une note A en matière d'impact sonore et adopte des lamelles 3D entrecroisées. La technologie Invisible Groove fait évoluer progressivement la géométrie des rainures avec l’usure afin de préserver l’adhérence sur les chaussées mouillées et enneigées.

Le LH Front reprend les principales caractéristiques du LHA dans une dimension 385/55 R22.5 et complète ainsi l’offre dédiée aux essieux directeurs. Sur l’essieu moteur, le LHD, disponible en 315/70 R22.5, mise sur une sculpture directionnelle composée de blocs et de nervures. Apollo annonce ici jusqu’à 20 % de kilométrage supplémentaire par rapport à un concurrent de premier plan. Des blocs centraux emboîtés doivent améliorer la stabilité et la transmission du couple, tandis qu’un nouveau mélange de gomme renforce durabilité, rendement énergétique et résistance aux dommages.

Une gamme désormais complète

Apollo met également en avant la robustesse de ses carcasses et de ses zones de talon, pensées pour les usages intensifs. Pour le LHT, la carcasse facilite notamment le rechapage, un argument directement lié au coût kilométrique et à la seconde vie du pneumatique. Toute la gamme bénéficie par ailleurs du marquage 3PMSF, attestant son aptitude aux conditions hivernales difficiles.

Avec cette gamme complète, Apollo cherche à consolider sa présence sur le marché européen du TBR. Pour les transporteurs, la performance ne se résume plus au prix d’achat : consommation, kilométrage et durée d’utilisation sont devenus des leviers économiques. C’est sur cette lecture globale du coût du pneu que le manufacturier entend poursuivre son développement. La famille EnduMile est présentée dans son intégralité à Hanovre, sur le stand B34, hall 12.