Vector All Season 4 : Goodyear veut en finir avec les compromis

C'est sur les routes sinueuses de la région de Gruyères (Suisse) que Goodyear a choisi de faire essayer à la presse sa dernière génération de pneumatiques Vector All Season 4, à la mi-mai 2026. Un événement organisé au lancement de sa commercialisation. Habituellement, les enveloppes toutes saisons présentent de meilleures performances en été ou en hiver, selon les marques. Difficile aussi d’exceller dans tous les domaines (freinages et résistances diverses…).

Une problématique que le manufacturier connaît parfaitement pour avoir été le premier à lancer un pneu toutes saisons en 1977. Près de cinquante ans et quatre générations plus tard, il affirme être parvenu à maintenir ses propriétés au maximum, en toutes conditions. Pour l’illustrer, il présente notamment un spectaculaire graphique-araignée (parmi d’autres) presque rond et sans trou – à l’opposé du fromage local. La modélisation de ses caractéristiques frôle presque tous les sommets depuis l’adhérence et le freinage sur sol sec et mouillé, jusqu’à la résistance au roulement et aux émissions sonores réduites, etc.

Pour vérifier ces allégations, les radars helvétiques dissuadent de trop "pousser" les véhicules de test hors autoroute. Mais la boue des engins agricoles sur les petits axes montagnards, associée à une fine pluie de mai, a tout de même permis de les confirmer en partie. Ainsi, aucune des sportives hybrides, électriques et thermiques testées – Audi RS6 Avant, BMW iX3 (NA5), Hyundai Ioniq 5 N, Toyota GR Yaris – n’a glissé dans les virages les plus serrés pris un peu "sec". La tenue de route est irréprochable sur tous ces véhicules lourds et puissants.

Évidemment, ce n’est pas un hasard si le manufacturier a sélectionné ces modèles pour présenter ses nouveaux pneus. "Qui peut le plus peut le moins", rappelle Ben Glesener en désignant les véhicules de test. Le directeur du développement technologique des produits grand public EMEA du manufacturier précise que "toutes ces enveloppes sont évidemment adaptées aux véhicules moins lourds et puissants, chaussant les mêmes tailles de pneus".

Grandes tailles, grand public

Mais surtout, Goodyear a choisi d’attaquer le marché du toutes saisons avec sa nouvelle génération de pneus, en commençant par la niche des grandes dimensions, de plus de 19 pouces. Tandis que, dans un second temps, il étendra progressivement ses gammes aux autres tailles d’enveloppes. Cette stratégie repose sur une analyse des évolutions du parc roulant. Effectivement, jusqu’à maintenant, les toutes saisons étaient rares pour ce segment.

Pourtant "ce type de pneu est celui progressant le plus rapidement dans le parc automobile européen : +20 % entre 2022 et 2025, souligne Michael Bellmann, directeur de la stratégie et de la planification mondiale des produits. Il pourrait atteindre une croissance de 30 % en 2030 d’après les projections de Goodyear".

Ben Glesener complète en affirmant qu’au regard du marché, "le toutes saisons adapté aux véhicules puissants s’adresse maintenant aussi aux rouleurs grand public. Il y a cinq ans, quelqu’un qui disposait de 300 chevaux sous le capot était un amateur conduisant une voiture de sport, alternant pneus été et hiver pour faire quelques tours de circuit de temps en temps… Mais aujourd’hui, avec l’électrification du parc, les voitures adressées au grand public affichent aussi ce type de performances et sont donc susceptibles d’adopter des pneus toutes saisons, compte tenu de leur usage".

Pour atteindre les performances de leur quatrième génération de Vector, les ingénieurs de Goodyear ont réalisé de gros efforts de recherche et développement. Leur cahier des charges leur imposait d’égaler sa durée de vie avec celle de son prédécesseur – qui atteignait plus de 65 000 km sur véhicule thermique.

En revanche, on leur a demandé de "réduire l’abrasion du Vector 4 et donc la quantité de caoutchouc émise par kilomètre et par kilogramme, explique Ben Glesener. Nous étions déjà très compétitifs avec ses prédécesseurs, mais on a levé la barre un peu plus haut. D’autant plus qu’il fallait aussi réduire la résistance au roulement, pour économiser leur consommation d’énergie électrique et thermique".

Pour y parvenir, ils ont donc amélioré l’architecture des polymères et résines composant ce pneumatique. Ceux-ci préservent son adhérence à la route, tout en réduisant à la fois son abrasion et sa résistance au roulement. Sans oublier les autres critères de performance également optimisés.

Bande de roulement identifiable

"Le Vector 4 adoucit encore les efforts latéraux sur sols secs par rapport à son prédécesseur, détaille Julien Caroux, chef de projet technique, rechange EMEA. Son comportement est aussi meilleur en adhérence sur sols mouillé et enneigé". Des progrès réalisés grâce aux conceptions revues de sa sculpture et de sa carcasse. Des fils métalliques supplémentaires avec des inclinaisons spécifiques ont notamment été ajoutés dans la tringle. Ils permettent de mieux répartir les charges, particulièrement dans les courbes.

Côté sculpture, la nouvelle enveloppe bénéficie d’un design également innovant. Elle marque une rupture avec les motifs symétriques conventionnels sur ce type de pneu. Sa nouvelle bande de roulement directionnelle en V, particulièrement reconnaissable, est brevetée. Dans son moule, elle est notamment sculptée par des lamelles spécifiques (Diapason Blades), dont la finesse autorise une densité optimisée par paires.

Celle-ci améliore notamment la tenue de route et les performances de freinage sous la pluie et la neige. Tandis que les blocs centraux longitudinaux rigides de l’enveloppe assurent sa stabilité sur sol sec. Ses propriétés sont également bonnes pendant les autres saisons et dans toutes les conditions de route. Enfin, sa conception vise aussi à réduire ses vibrations lors du roulage, afin de minimiser son bruit à un maximum de 72 dB – détail important pour les véhicules électriques.

Le manufacturier a également adopté de nouvelles méthodes de fabrication. "Habituellement, l’évacuation de l’air lors du moulage sous pression des pneumatiques produit des petits «poils», rappelle Julien Caroux. Mais pour fabriquer le Vector 4, on emploie un procédé d’injection par pompage sous vide qui les supprime".

Celui-ci permet d’optimiser l’opération, tout en renforçant l’aspect haut de gamme du pneu jusque dans ses détails. Une image également renforcée par la gravure de ses flancs au laser. Une technique qui rend le nom du pneu et de sa marque parfaitement lisible même de loin. Goodyear a visiblement pensé à tout pour atteindre les cimes avec son nouveau toutes saisons. Reste maintenant à observer s’il parviendra à conquérir tous les autres segments du parc automobile.

Cet article est extrait du Journal du Pneumatique n°196 de septembre-octobre 2026.