Le départ brutal de Mark Stewart, annoncé le 9 novembre 2026 avec effet immédiat, intervient dans un contexte particulièrement difficile pour Goodyear, entre recul des volumes, rentabilité insuffisante et transformation qui peine à produire ses effets. Derrière ce changement, c'est toute la stratégie du groupe qui semble remise en question.

Annoncé le 9 novembre 2026, le départ de Mark Stewart est intervenu quelques jours après la publication de résultats trimestriels très dégradés pour le groupe américain. ©Goodyear

Le couperet est tombé. Après moins de trois ans à la tête de Goodyear, Mark Stewart quitte ses fonctions de président-directeur général, ainsi que son siège au conseil d'administration. Une décision annoncée sans préavis le 9 novembre 2026, quelques jours seulement après la publication de résultats trimestriels décevants. Pour lui succéder temporairement, le conseil d'administration a choisi Roger Wood, administrateur du groupe depuis 2023 et ancien dirigeant de Tenneco et Dana.

Officiellement, Goodyear explique vouloir accélérer sa transformation et améliorer ses performances. Mais le calendrier de cette annonce ne laisse guère de doute sur l'existence d'une forte pression autour de la direction. Le 4 novembre, lors de la présentation des résultats du troisième trimestre, Mark Stewart reconnaissait lui-même que les améliorations progressives ne suffiraient plus à atteindre les ambitions du groupe. Cinq jours plus tard, il était remplacé.

Une situation financière toujours préoccupante

Les chiffres illustrent l'ampleur des difficultés. Au troisième trimestre 2026, Goodyear a réalisé un chiffre d'affaires de 4,54 milliards de dollars, en recul de 2,3 % sur un an. Les volumes de pneumatiques ont diminué de 3,3 %, à 38,6 millions d'unités. Plus préoccupant encore, le groupe a enregistré une perte nette de 238 millions de dollars.

Le résultat opérationnel des divisions atteint 174 millions de dollars, contre 206 millions un an plus tôt. La faiblesse des volumes, l'inflation et les difficultés d'absorption des coûts industriels pèsent sur les marges. Analysé autrement, Goodyear peine toujours à transformer son activité en rentabilité durable.

L'Europe, point particulièrement sensible

La situation est loin d'être homogène selon les régions. L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique constituent l'un des principaux points de fragilité du groupe. Au troisième trimestre, la marge opérationnelle de cette zone n'atteignait que 0,9 %, contre 2,1 % un an auparavant. Les volumes y ont reculé de 6,7 %, avec une chute particulièrement marquée de 11,3 % sur le marché du remplacement.

À l'inverse, l'Asie-Pacifique affiche une marge opérationnelle de 12,9 %. Ce contraste souligne les difficultés de Goodyear à défendre sa position sur certains marchés matures, confrontés à une concurrence accrue et à une demande moins dynamique.

Goodyear Forward : une transformation insuffisante ?

Depuis plusieurs années, le manufacturier conduit Goodyear Forward, un vaste programme destiné à réduire les coûts, rationaliser son empreinte industrielle et améliorer sa rentabilité. Les cessions d'activités, notamment celle de la marque Dunlop et de l'activité chimique, s'inscrivent dans cette stratégie de recentrage.

Le programme a déjà généré des économies substantielles. Mais les résultats montrent que ces efforts ne compensent pas encore les difficultés structurelles du groupe. Face à ce constat, Goodyear a constitué un bureau dédié à la transformation et un comité spécial chargé d'examiner de nouvelles pistes stratégiques.

Le conseil d'administration évoque notamment une nouvelle optimisation du portefeuille d'activités, de l'implantation industrielle et des investissements dans les produits et technologies à fort potentiel. De nouvelles cessions ou restructurations ne peuvent donc être exclues, même si aucune décision supplémentaire n'a été officiellement annoncée.

Nouvelle direction pour un nouveau virage

Quant au choix de Roger Wood, celui-ci est loin d'être anodin. Son expérience dans l'industrie automobile et les restructurations industrielles pourrait correspondre à la volonté du conseil d'accélérer l'exécution du plan de redressement. Parallèlement, l'arrivée annoncée de Jérôme Rouquet au poste de directeur financier, à compter du 1er décembre, témoigne d'un renouvellement plus large de l'équipe dirigeante.

Reste désormais à savoir jusqu'où Goodyear est prêt à aller. Le groupe dispose toujours de marques puissantes, d'une présence internationale et d'un savoir-faire industriel reconnu. Mais ces atouts ne suffisent plus à masquer ses difficultés de rentabilité.

Le départ de Mark Stewart apparaît ainsi moins comme un simple accident de gouvernance que comme le symptôme d'une crise stratégique plus profonde. Pour Goodyear, l'enjeu n'est plus seulement de poursuivre sa transformation, mais de démontrer qu'il est encore capable de retrouver une place durablement compétitive face aux grands manufacturiers mondiaux.