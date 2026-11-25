Le manufacturier japonais renouvelle son partenariat avec Lamborghini pour équiper la Temerario Spyder. Afin d'accompagner les 920 ch de la supercar italienne, Bridgestone reconduit ses Potenza Sport et Potenza Race, complétés par le Blizzak 6 pour les conditions hivernales.

En mode Launch Control, le V8 de la Lamborghini Temerario Spyder peut grimper jusqu'à 10 250 tr/min. ©Lamborghini

Le partenariat entre Bridgestone et Lamborghini se poursuit. Après la Revuelto, la Temerario et le Fenomeno, le constructeur italien renouvelle sa confiance envers le manufacturier japonais pour équiper sa nouvelle supercar, la Temerario Spyder. Il s'agit du premier modèle Spyder de la marque à disposer d'un toit rigide entièrement électrique.

Sur le plan mécanique, la Temerario Spyder reprend néanmoins l'architecture de la version coupée. Elle embarque un V8 bi-turbo hybride de 4 litres associé à trois moteurs électriques. L'ensemble développe une puissance cumulée de 920 ch (677 kW).

Côté performances, elle passe de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et de 0 à 200 km/h en 7,3 secondes, pour une vitesse de pointe de 343 km/h. Son V8 peut grimper jusqu'à 10 000 tr/min en fonctionnement normal, voire 10 250 tr/min en mode Launch Control.

Pour répondre aux exigences de la supercar, Bridgestone reconduit trois modèles de pneumatiques initialement développés pour la version coupée : les Potenza Sport, Potenza Race et Blizzak 6. Déclinés en huit dimensions pour des jantes de 20 et 21 pouces, ces pneumatiques sont conçus et manufacturés en Europe pour couvrir les usages routiers, sportifs et hivernaux.

Trois pneumatiques pour couvrir tous les usages

Parmi ces trois modèles, le Potenza Sport est principalement destiné à la conduite estivale. Sa bande de roulement a été spécialement conçue pour optimiser la maniabilité sur sol sec et mouillé, ainsi que les performances à grande vitesse.

Une version homologuée Run Flat est également disponible en option. Cette technologie permet de poursuivre sa route jusqu'à 80 km après une crevaison, à une vitesse de 80 km/h, sous réserve de certaines conditions d'utilisation.

Pour un usage plus sportif, la Temerario Spyder peut également recevoir le Potenza Race. Destiné à la conduite sur circuit, ce pneumatique mise sur une forte adhérence et une maniabilité optimisée. Sa gomme, initialement développée pour la compétition automobile, a ensuite été adaptée à un usage routier.

Enfin, le fabricant nippon complète cette offre avec le Blizzak 6, développé pour accompagner la Temerario Spyder dans les conditions de conduite hivernales. "En dotant la Spyder des Potenza et de Blizzak 6 préalablement conçus pour la Temerario coupée, nous contribuons à préserver toute la singularité de ce véhicule sur route, sur circuit et dans des conditions hivernales", résume Adrien Thormann, directeur des ventes d'équipements d'origine chez Bridgestone Europe.