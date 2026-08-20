Prometeon poursuit sa trajectoire vers la neutralité carbone

Dans son rapport de développement durable 2025, le manufacturier italien indique que 51,5 % de l'énergie utilisée pour produire ses pneumatiques provient désormais de sources renouvelables ou de systèmes à haut rendement. Le groupe réaffirme ainsi son objectif de neutralité carbone d'ici 2040.

Depuis sa création en 2016 à la suite de la scissions de la filière industrielle, Prometeon a diminué de 14,7 % sa consommation énergétique spécifique. ©Prometeon

Prometeon poursuit sa stratégie environnementale. Le spécialiste des pneumatiques poids lourds, agricoles et OTR a publié son rapport de développement durable 2025, dans lequel il détaille les avancées réalisées en matière de consommation d'énergie, de matériaux recyclés et d'économie circulaire.

51,5 % d'énergie renouvelable ou à haut rendement

En 2025, 51,5 % de l'énergie consommée par le groupe pour produire ses pneus provenait de sources renouvelables ou de systèmes à haut rendement. Dans le détail, les énergies renouvelables représentaient 31,3 % de cette consommation, contre 20,2 % pour les installations de cogénération.

Le manufacturier indique également avoir réduit de 14,7 % sa consommation énergétique spécifique, mesurée par tonne de produit fini, depuis sa création en 2016. Une évolution qui s'accompagne d'une montée en puissance de l'électricité, désormais représentative de 47,5 % de son mix énergétique.

Des usines engagées dans la transition énergétique

Cette stratégie se traduit également dans les différents sites du groupe. À Milan (Italie), le siège social et le centre R&D de Cinisello Balsamo sont alimentés par une électricité couverte par des certificats d'énergie renouvelable, complétée par une installation photovoltaïque de 116 kWc.

Au Brésil, l'usine de Gravataí affiche la neutralité carbone pour ses émissions de scope 1 et 2 grâce au recours à des certificats d'énergie renouvelable et à une chaudière biomasse alimentant les procédés industriels.

Davantage de matériaux recyclés dans les pneumatiques

Son engagement vers la neutralité carbone transparaît également sur les produits. La part des matériaux recyclés utilisés dans la fabrication des pneumatiques atteint désormais 7 %. Prometeon cite notamment l'utilisation d'acier recyclé, de silice issue de cendres de balle de riz ainsi que de noir de carbone obtenu à partir d'huile de pyrolyse provenant de pneus en fin de vie.

Le groupe précise par ailleurs que chaque pneu Coach C02 en dimension 295/80 R22.5 produit dans son usine turque intègre 23 % de matériaux certifiés ISCC+, garantissant la traçabilité des matières premières selon le principe du bilan massique.

La stratégie RSE du manufacturier s'étend également à sa chaîne d'approvisionnement. En 2025, le manufacturier a réalisé 21 audits couvrant 18 % de ses dépenses annuelles consacrées aux matières premières. Sur la période 2021-2025, cette démarche représente 99 % des dépenses cumulées dans ce domaine.

L'entreprise italienne met également en avant sa participation à l'évaluation environnementale du CDP, où elle obtient la note de B pour le climat et de B- pour la sécurité hydrique, lui permettant d'intégrer la catégorie "Management" de l'organisme.

Ces initiatives traduisent la volonté de Prometeon de poursuivre sa feuille de route environnementale et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.