Le pneu européen veut faire front commun

Tyres Europe accueille trois associations nationales dans ses rangs. Elanova pour la France, Assogomma pour l’Italie et Consorcio pour l’Espagne rejoignent l’organisation afin de mieux défendre les intérêts de l’industrie du pneumatique à l’échelle européenne.

Les accords ont été signés lors d'une cérémonie à Bruxelles en présence des représentants des trois associations nationales, du président de Tyres Europe, Livio Magni, du vice-président Paolo Pompei et du secrétaire général Adam McCarthy. ©Tyres Europe

Le 2 septembre 2026, Tyres Europe a officialisé l’arrivée d’elanova, d’Assogomma et du Consorcio Nacional de Industriales del Caucho (Consortium national des industriels du caoutchouc). Les trois organisations deviennent membres associés et défendront désormais les intérêts de leurs adhérents au sein de Tyres Europe.

Ces accords doivent permettre de mieux coordonner les actions menées dans chaque pays avec celles de Tyres Europe à l’échelle européenne. Les échanges porteront notamment sur la compétitivité du secteur et les conditions nécessaires pour continuer à investir, innover et produire en Europe.

Pour Livio Magni, président de Tyres Europe, ce rapprochement intervient à un moment clé pour la filière. "Avec Assogomma, Consorcio et elanova nous franchissons une étape importante vers une voix plus forte et plus représentative de l’industrie européenne du pneumatique. À l’heure où l’industrie connaît de profondes transformations, un rapprochement entre les perspectives nationales et européennes est essentiel pour favoriser l’investissement et l’innovation et soutenir une base industrielle compétitive et résiliente en Europe", souligne-t-il.

Elanova porte les intérêts français

Pour elanova, cette adhésion doit permettre de donner davantage de poids aux industriels français dans les discussions européennes. L’organisation rassemble les fabricants de pneumatiques et de pièces techniques en caoutchouc. Elle représente aujourd’hui 155 entreprises, dont 80 % de PME et d’ETI, pour près de 35 000 emplois en France.

Son président, William Cazzoli, insiste sur la nécessité de travailler avec ses homologues italien et espagnol. "Combiner nos expertises, capitaliser sur nos spécificités et promouvoir conjointement les besoins communs de nos entreprises sont essentiels pour remporter la bataille de la compétitivité et de la souveraineté face à la concurrence internationale", affirme-t-il.

Même ambition en Italie et en Espagne

En Italie, Assogomma représente plus de 200 entreprises et 27 000 salariés, soit 80 % des effectifs de l’industrie italienne de transformation du caoutchouc. L’association dispose également d’un groupe dédié aux fabricants de pneumatiques présents dans le pays.

En Espagne, le Consorcio Nacional de Industriales del Caucho veut renforcer sa présence dans les discussions européennes, notamment sur les questions de réglementation. Créée en 1948, l’organisation représente aujourd’hui 82 % du secteur espagnol du caoutchouc en chiffre d’affaires.

"Rejoindre Tyres Europe représente une opportunité stratégique pour le Consorcio Nacional de Industriales del Caucho. Cela renforcera notre participation aux discussions européennes en matière de politiques publiques et de réglementation, tout en facilitant le partage d’expertise et de bonnes pratiques avec les autres associations du secteur en Europe", précise Julio Fernandez, son président.

Tyres Europe compte aujourd'hui 14 industriels membres, dont huit des dix principaux acteurs mondiaux du secteur. Leurs ventes représentent 70 % du marché mondial du pneumatique. Ensemble, ils disposent de plus de 70 sites de production et plus de 20 centres de recherche et développement en Europe. La filière représente près de 500 000 emplois dans l’Union européenne.