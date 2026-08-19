Le marché européen accélère, les importations chinoises chutent

Le marché européen du pneu de remplacement a progressé au deuxième trimestre 2026. Selon les données publiées par Tyres Europe, les ventes de pneus TC4 ont augmenté de 3 % sur un an. Le poids lourd affiche une hausse encore plus marquée de 13 %. Les importations chinoises ont, elles, chuté de 24 %.

Les ventes de pneus TC4 de remplacement ont progressé de 3 % au deuxième trimestre 2026. ©AdobeStock

Le marché européen du pneu de remplacement appuie sur l'accélérateur au deuxième trimestre 2026. Après une hausse de 1 % au cours des trois premiers mois de l'année, les ventes de pneus TC4 (tourisme, SUV, utilitaires légers) ont augmenté de 3 % entre avril et juin par rapport à la même période en 2025. Elles ont atteint 51,987 millions d'unités, contre 50,584 millions un an plus tôt. Sur l'ensemble du premier semestre, la hausse atteint 2 %, à 110,133 millions de pneus.

Une nouvelle fois, le toutes saisons tire le marché vers le haut. Après une hausse de 5 % au premier trimestre, ses ventes ont bondi de 15 % au deuxième. Depuis le début de l'année, le segment affiche une progression de 9 %. Les pneus été reculent, quant à eux, de 2 % sur le trimestre et de 1 % au premier semestre. Le pneu hiver recule également de 1 % entre avril et juin et reste en retrait de 5 % depuis janvier.

Cette dynamique intervient alors que les déplacements ont diminué au cours du trimestre. Tyres Europe l'explique notamment par la hausse du prix moyen des carburants et par la baisse de la confiance des consommateurs, dans un contexte marqué par le conflit au Moyen-Orient.

Le poids lourd bondit de 13 %

Le marché du pneu de remplacement pour poids lourds et bus affiche la plus forte progression. Après une hausse limitée à 1 % au premier trimestre, les ventes ont augmenté de 13 % au deuxième. Elles ont atteint 2,704 millions d'unités, contre 2,395 millions un an plus tôt. Sur les six premiers mois de l'année, elles progressent de 7 %, à 5,378 millions d'unités.

La situation reste plus difficile pour le pneu agricole. Les volumes ont reculé de 7 % au deuxième trimestre, à 90 000 unités. Le recul est toutefois moins marqué qu'au premier trimestre, où les volumes avaient baissé de 12 % sur un an. Sur le premier semestre, le segment accuse encore un recul de 10 %, avec 190 000 unités vendues. À l'inverse, les pneus moto et scooter progressent de 1 % au deuxième trimestre et de 4 % depuis le début de l'année, à un peu plus de six millions d'unités.

Les importations de pneus chinois chutent de 24 %

Du côté des importations, les volumes en provenance de Chine reculent fortement. Entre janvier et mai 2026, les importations de pneus pour véhicules particuliers et utilitaires légers dans l'Union européenne et au Royaume-Uni ont diminué de 6 % sur un an, à 67 millions d'unités. Celles venant de Chine ont chuté de 24 %, à 39 millions d'unités. Leur part dans les importations est ainsi passée de 72 % sur les cinq premiers mois de 2025 à 58 % un an plus tard. Ces données excluent les importations venant de Serbie et de Turquie.

Dans le même temps, les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) gagnent du terrain. Leur part est passée de 7,4 à 19,9 %. La Thaïlande a presque triplé ses volumes, de deux à près de six millions d'unités. Le Vietnam dépasse désormais les trois millions de pneus, tandis que le Cambodge atteint 2,3 millions d'unités après des volumes presque nuls en 2025.

Cette baisse des importations chinoises intervient alors que la Commission européenne a achevé, le 7 juillet 2026, son enquête antidumping sur les pneus chinois pour véhicules particuliers et utilitaires légers. Elle a conclu que ces pneus étaient importés dans l'Union européenne à des prix de dumping et causaient un préjudice à l'industrie européenne. Des droits définitifs, compris entre 4,3 et 45,3 %, sont entrés en vigueur le 8 juillet 2026 pour une durée initiale de cinq ans. Ils ne sont pas rétroactifs.