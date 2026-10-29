Nexen Tire revoit sa direction européenne

Publié le 29 octobre 2026 ■ Par Romain Baly ■ < 1 min de lecture

Le manufacturier sud-coréen a choisi de se réorganiser au niveau continental en confiant à DC Kim la responsabilité de ses ventes de remplacement et de première monte. Deux activités désormais séparées et qui seront à présent pilotées conjointement.

DC Kim a déjà évolué en Europe en assumant, de 2014 à 2024, la direction des ventes et du marketing du manufacturier. ©Nexen

Depuis le 1er octobre 2026, l'organisation européenne de Nexen Tire a été renforcée avec la nomination de DC (Dae Choong) Kim à la tête de ses activités continentales. Il supervise à ce titre conjointement les ventes de remplacement et la première monte, deux segments jusqu’ici pilotés séparément. Cette évolution vise à mieux coordonner les activités commerciales du manufacturier sud-coréen sur le marché européen. DC Kim connaît bien la région : il y a dirigé les ventes et le marketing entre 2014 et 2024, avant de prendre des responsabilités dans les ventes mondiales. En parallèle, Jeff Roh, qui occupait le poste de vice-président Europe Sales & Marketing, est nommé vice-président Global Sales Planning. Cette réorganisation traduit la volonté de Nexen Tire d’aligner davantage sa stratégie commerciale mondiale sur les spécificités des marchés régionaux, dans un contexte de concurrence soutenue entre manufacturiers et d’évolution des relations avec les constructeurs automobiles et les distributeurs.

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