Prometeon équipe le nouveau camion de rallye MMT EVO5

Prometeon Tyre Group poursuit son partenariat technique avec MM Technology et équipe en première monte le nouveau MMT EVO5, dernière évolution du camion de rallye développé par le constructeur tchèque. Une collaboration qui s’appuie sur plusieurs années de développement commun et sur les enseignements tirés de la compétition.

Prometeon et MM Technology poursuivent leur collaboration avec le lancement du nouveau camion MMT EV05. ©Prometeon

Présenté cet été par MM Technology, le MMT EVO5 bénéficie directement des données recueillies en course par le MM Technology Factory Team et les équipes clientes, notamment lors du Dakar 2026. Le nouveau camion intègre plusieurs évolutions, parmi lesquelles des composants de châssis renforcés, une structure de cabine revue et une nouvelle configuration d’amortisseurs développée avec les fournisseurs.

Côté pneumatiques, Prometeon conserve son statut de partenaire exclusif de MM Technology en équipement d’origine. Tous les camions de rallye produits dans l’usine de Sedlčany, en République tchèque, sortent ainsi équipés de pneus du manufacturier. Pour Prometeon, ce partenariat constitue surtout un laboratoire grandeur nature pour faire progresser ses produits dans des conditions particulièrement exigeantes.

Le programme de développement mené conjointement par les ingénieurs des deux entreprises et le pilote Martin Macík Jr. a notamment permis de faire évoluer la gamme rallye du manufacturier. Du S02 Pista, conçu pour les conditions les plus extrêmes, au S02 Rally, puis au S02 Rally EVO, présenté comme le pneu rallye le plus avancé développé à ce jour par Prometeon, chaque génération s’appuie sur les retours de la compétition.

Se confronter aux environnements les plus exigeants

Les performances enregistrées au Dakar 2026 viennent conforter cette stratégie. MM Technology y avait engagé neuf camions, dont huit ont rallié l’arrivée et six terminé dans le top 10. Les deux équipes équipées de pneus Prometeon, le MM Technology Factory Team de Martin Macík Jr. et l’ItalTrans Racing Team, ont pour leur part conclu l’épreuve dans le top 9.

Le développement ne s’arrête toutefois pas avec le lancement du MMT EVO5. Ces dernières semaines, les équipes techniques de Prometeon et MM Technology ont mené une nouvelle série d’essais dans le désert tunisien. Objectif : collecter des données supplémentaires afin d’affiner à la fois les pneumatiques et le camion en vue de la prochaine saison de rallye-raid.

Pour Francisco Nascimento, responsable de la recherche et développement produit chez Prometeon, cette collaboration constitue "un véritable programme de développement commun, fondé sur l’innovation continue". Selon lui, les retours de Martin Macík Jr. permettent de "développer nos produits dans les environnements les plus exigeants qui soient". Le responsable se dit "fier" de voir cette nouvelle génération de pneus montée en équipement d’origine sur la dernière création de la firme tchèque.