Sentury engage un projet industriel de grande ampleur en Turquie

Publié le 11 novembre 2026 ■ Par Romain Baly ■ 2 min de lecture

Le manufacturier chinois prévoit d’investir près de 273 millions de dollars avec le distributeur turc Tatko pour construire une usine et y produire sept millions de pneus tourisme et utilitaires légers par an. Un projet qui reste toutefois soumis à autorisation.

En quête d'une implantation sur le sol européen depuis plusieurs mois, Sentury Tire a peut-être trouvé une piste sérieuse avec ce projet d'usine en Turquie. ©Sentury

Sentury Tire veut renforcer son dispositif industriel avec un nouveau site en Turquie. Le manufacturier chinois a annoncé, le 8 octobre 2026, un investissement de 272,82 millions de dollars aux côtés de Tatko, distributeur turc de pneumatiques. L’usine produirait sept millions de pneus radiaux haute performance par an pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers. Le conseil d’administration de Sentury a approuvé l’opération le 30 septembre. Le feu vert des actionnaires de sa maison mère, le groupe Qingdao, reste nécessaire, tout comme les autorisations des autorités compétentes en Chine et en Turquie. À ce stade, le fabricant n’a communiqué ni le site précis, ni la date de lancement des travaux, ni celle de la mise en service. Il annonce toutefois une durée de construction de 18 mois, sans préciser le point de départ de ce délai. Selon la structure envisagée, Sentury et ses filiales détenues à 100 % financeraient 90,1 % du projet, contre 9,9 % pour Tatko. L’étude de faisabilité chiffre les contributions à environ 245,81 millions de dollars pour l'un et 27,01 pour l'autre. Le financement serait assuré par les partenaires eux-mêmes. Ces sommes restent prévisionnelles. Un relais industriel et commercial Cette implantation permettrait à Sentury de mieux servir l’Europe et l’Asie centrale, tout en rapprochant sa production des constructeurs de la région. Elle compléterait ses bases industrielles situées en Thaïlande et au Maroc, que le manufacturier prévoit d'ailleurs de doubler après avoir abandonné un projet de construction en Espagne. Tatko apporte une activité établie dans les pneus tourisme, poids lourds et hors route, ainsi que dans l’import-export, la logistique, le rechapage et la vente au détail en Turquie et dans les pays voisins. Sentury compte s’appuyer sur sa connaissance du marché et ses réseaux pour développer les ventes en première monte comme sur le marché du remplacement. Le calendrier reste toutefois encore incertain. Sentury prévient qu’un défaut d’autorisation pourrait entraîner une modification du projet, des retards ou son abandon. Sa concrétisation dépend encore des prochaines étapes réglementaires et actionnariales.

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