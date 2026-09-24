ZC Rubber séduit Xiaomi Auto

Le manufacturier chinois ZC Rubber poursuit son offensive en première monte avec Xiaomi Auto. Son pneumatique Arisun 1 Star équipera le nouveau SkyNomad N70. Au-delà de cette homologation, le projet illustre surtout la manière dont le manufacturier adapte ses technologies aux contraintes croissantes des véhicules électrifiés.

Le nouveau SUV cinq places de Xiami Auto chaussera dès sa sortie d'usine des pneumatiques ZC Rubber Arisun 1 Star. ©ZC Rubber

ZC Rubber continue de gagner du terrain auprès des constructeurs automobiles chinois. Le groupe vient d’annoncer une nouvelle collaboration avec Xiaomi Auto pour le SkyNomad N70, un SUV cinq places à prolongateur d’autonomie. L'enveloppe Arisun 1 Star du fabricant chinois sera montée d’origine en 245/55 R19 sur les N70 Pro et N70 Max équipés de jantes de 19 pouces. Pour ZC Rubber, l’enjeu ne se limite toutefois pas à fournir une dimension homologuée.

Le cahier des charges du N70 impose de concilier plusieurs exigences parfois difficiles à réunir : contenir la résistance au roulement pour préserver l’autonomie, limiter les remontées sonores dans un véhicule particulièrement silencieux et conserver un niveau élevé de confort et d’adhérence. Le manufacturier indique avoir travaillé sur la gomme, la carcasse, la bande de roulement et le processus de fabrication pour y parvenir.

L’acoustique au cœur du développement

Le travail sur le bruit constitue l’un des points les plus intéressants de cette nouvelle monte. L'Arisun 1 Star reçoit 24 éléments internes de réduction acoustique, associés à une chambre dédiée destinée à limiter la propagation du bruit de roulement. Un flanc à haute élasticité et une carcasse revue doivent par ailleurs contribuer à absorber les irrégularités de la chaussée et à améliorer le comportement NVH.

Côté efficience, ZC Rubber a développé une gomme à faible résistance au roulement, couplée à sa technologie BPOT. Celle-ci vise à mieux répartir les pressions dans l’empreinte au sol et à augmenter sa surface de contact de 5 %. Le manufacturier revendique ainsi un compromis optimisé entre rendement énergétique, régularité d’usure et longévité.

L’adhérence sur sol mouillé n’a pas été oubliée. La technologie Hybrid Formula 3.0, associée à un réseau de rainures optimisé, doit favoriser l’évacuation de l’eau et la stabilité lors des phases de freinage et de virage.

Avec cette homologation, ZC Rubber confirme surtout sa volonté de renforcer ses positions en première monte. Une stratégie qui passe désormais par des pneumatiques développés autour des caractéristiques propres aux véhicules électrifiés, plutôt que par une simple adaptation de gammes existantes.