Pierre Guirard, Wyz Group : "C'est dans le dépassement de soi que les personnalités se révèlent"

Comme chaque année depuis 2018, l'entreprise compiégnoise organisait mi-septembre son nouveau Wyz Tri Challenge. De Rome à Brindisi, près de 60 % des effectifs ont pris part à l'aventure. Mais au-delà du défi sportif, l'enjeu était aussi humain alors que cet événement forge plus que jamais l'identité de Wyz Group, comme le rappelle son dirigeant.

Que ce soit à travers la marche, la course à pied, la natation ou le VTT, les participants du Wyz Tri Challenge se sont dépassés pendant une semaine et près de 750 kilomètres. Une vraie fierté pour Pierre Guirard (ici à droite). ©Wyz Group

À chacun sa définition de la dolce vita ! Quatre disciplines (marche, course à pied, natation et VTT), huit étapes, près de 750 kilomètres parcourus, sans compter la chaleur, le dénivelé et les imprévus… Pour les participants du dernier Wyz Tri Challenge, organisé entre Rome et Brindisi du 12 au 19 septembre 2026, cette vie-là n'avait rien de douce. Et pourtant, à écouter les principaux concernés, aucun n'aurait échangé sa place, tant cette aventure à la fois très personnelle et profondément collective était exaltante.

Rien n'est laissé au hasard

Comme elle le fait depuis 2018, l'entreprise compiégnoise spécialisée dans les solutions digitales autour du pneumatique proposait à ses équipes ce défi hors normes. Cette année, en plus des partenaires invités, 60 % des 80 collaborateurs ont répondu présents. Un chiffre en hausse constante au fil des éditions, ce qui ne doit rien au hasard. Pendant plusieurs mois, tous ont été accompagnés (par un médecin et un coach, également présents pendant l'événement) et ont pu se soutenir mutuellement grâce à l'association sportive interne.

Au final, malgré le parcours ambitieux du challenge 2026, l'initiative a encore porté ses fruits en emmenant autour d'elle de nombreux sportifs émérites ou débutants. "Moi à la base, ce que je voulais, c'était partager quelque chose avec mes équipes", rappelle Pierre Guirard. C'est ainsi que 18 "pionniers" avaient nagé, en 2018, entre Belle-Île et Quiberon. Au fil du temps, le challenge a évolué jusqu'à devenir un élément incontournable de la vie collective de Wyz Group.

Intégrer le plus grand nombre dans la démarche

"L'un des grands tournants remonte à 2024 avec l'introduction de la marche, éclaire le président-fondateur. Cela nous a permis de parler au plus grand nombre et de convaincre plusieurs collaborateurs de s'inscrire dans cette démarche." Car derrière la grande histoire qu'on aime valoriser, se cachent de plus petites que l'on ne raconte pas, par pudeur, mais qui permettent à certains de se révéler, à d'autres de se relever, et à tous de grandir.

"Tout au long de la semaine, j'ai vu un état d'esprit remarquable et des attitudes très fortes, note encore Pierre Guirard. Se dépasser ensemble, franchir des étapes difficiles et célébrer chaque victoire collective, c'est ça le Wyz Tri Challenge, c'est ce que nous cultivons au quotidien." Et cela porte assurément la société. Au-delà d'une indéniable réussite qui l'a vu s'installer en 17 ans au cœur des enjeux digitaux du monde de la gomme en France et en Europe, Wyz Group a aussi construit une identité forte, singulière et porteuse.

Moins d'absentéisme et moins de turnover

"Même si ce n'était pas le but initial, il est évident que le WTC contribue à développer notre marque employeur. Est-ce que ça facilite nos recrutements ? Difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on nous en parle à chaque entretien et que c'est un élément incontournable de notre stratégie RH." Le sport étant un miroir des personnalités, le dirigeant y voit aussi une façon de mieux comprendre celles et ceux qui l'entourent. "C'est dans le dépassement de soi que les personnalités se révèlent, c'est là qu'on voit les valeurs des uns et des autres."

Factuellement, ce challenge tout autant que ce qui l'entoure le reste de l'année ont aussi un impact sur la vie de l'entreprise. Très sensible aux notions de bien-être au travail, Pierre Guirard en récolte aujourd'hui les fruits avec un taux d'absentéisme et de turnover extrêmement faibles. D'ailleurs, nombreux sont ceux dans l'univers du pneumatique et de l'automobile à regarder de plus en plus près cette stratégie riche en vertus.

Entre le business et le sport, un subtil équilibre

D'autant que cela ne se fait jamais au détriment des affaires. Dans un subtil équilibre, Wyz Group mobilise généralement ses équipes entre deux et trois jours sur chaque challenge, pour permettre à tous d'en profiter sans dérégler les affaires courantes. "Être ici, c'est passionnant, c'est génial, mais c'est aussi une chance, nous glisse un collaborateur. On a bien conscience que, pendant qu'on courait, d'autres collègues au siège étaient pleinement concentrés."

"Se donner à fond, jouer le jeu de l'événement, être là les uns pour les autres, c'est aussi rendre un peu à ceux qui sont restés à Compiègne", confirme un autre "Wyzeur". Soutenus par une organisation tout aussi hors norme que le challenge, tous ont ainsi pu profiter du moment. En attendant la suite ? Après avoir emmené les siens dans différentes régions de l'Hexagone mais aussi en Espagne, en Allemagne et en Italie, Pierre Guirard ne manque pas d'idées. "Cette aventure fait partie de notre ADN", conclut-il. D'autres sociétés pourraient s'en inspirer.