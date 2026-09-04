BestDrive : la menace d'un plan social se précise

Selon nos informations, Xellent Service, qui a repris au mois de juin 2026 les 130 centres que BestDrive détenait en propre, est en passe de lancer un plan de restructuration. Environ 25 sites et plus de 200 emplois devraient être supprimés en France.

BestDrive pourrait fermer environ 25 centres et supprimer plus de 200 emplois en France dans le cadre d'un plan de restructuration préparé par Xellent Service. ©BestDrive

Après avoir vécu un premier semestre agité, le réseau BestDrive s'apprête à vivre de nouveaux jours difficiles. Selon nos informations, confirmées par plusieurs sources, Xellent Service, qui a repris début juin 2026 à l'enseigne du groupe Continental les 130 sites qu'elle détenait en propre dans l'Hexagone, devrait présenter dans les prochains jours aux collaborateurs un plan social. Cette restructuration devrait entraîner la fermeture d'environ 25 centres et pousser vers la sortie plus de 200 collaborateurs.

Contacté, Stéphane Drouillard, président de la filiale du fonds allemand ASC Investment, nous a indiqué ne rien pouvoir nous confirmer. "Comprenez que dans la vie d'une entreprise, il y a des étapes à respecter et certaines vont se déclencher dans les prochaines semaines."

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle, si elle se confirme, n'est qu'une demi-surprise. Dans une enquête publiée fin 2025, nous révélions qu'une cinquantaine de sites étaient dans le rouge en affichant des pertes chroniques depuis des années. "L'entreprise perd de l'argent au quotidien", nous avait d'ailleurs confirmé Stéphane Drouillard.

Tous les signaux convergeaient

Mais ce dernier nous avait également indiqué vouloir se laisser le temps avant de bâtir une feuille de route pérenne, qu'il promettait de détailler début 2027. Il semblerait donc que les choses se soient accélérées durant l'été et que le temps de l'analyse ait rapidement laissé place à celui de l'action, au grand dam des équipes de BestDrive France. Pour rappel, en plus des 130 centres gérés par Xellent Service, le réseau en compte 80 autres détenus par 34 franchisés indépendants.

À bien y regarder, pour les collaborateurs de l'enseigne, l'espoir d'échapper à une réorganisation était assez mince. Interrogée à ce sujet début juillet, Continental France ne semblait avoir aucune garantie de son nouveau franchisé XXL quant au maintien du maillage.

La directrice générale du manufacturier, Véronique Giraud, s'était ainsi contentée de nous indiquer que c'est "en misant sur une plus grande agilité que les points de vente généreront de la croissance." Il fallait savoir lire entre les lignes et les prochains jours devraient apporter un éclairage plus concret à cela.