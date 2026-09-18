Bruno Pougnet, FleetPartner : "Une proximité terrain qu'il faut renforcer"

Avec la vente des succursales BestDrive France, FleetPartner, enseigne BtoB qui rassemble également les réseaux Eurotyre, Feu Vert et Siligom, a pris un nouveau virage clairement tourné vers les franchisés. Son nouveau responsable depuis le 1er juillet 2026 nous détaille sa feuille de route.

Bruno Pougnet assume la responsabilité nationale des ventes de FleetPartner depuis l'été dernier. ©JDP

La période estivale n'a pas été de tout repos pour Bruno Pougnet. Dans le pneumatique depuis deux décennies avec des expériences notamment chez Copadex et chez Continental depuis dix ans, il a été nommé le 1er juillet 2026 responsable national des ventes de FleetPartner. Un poste stratégique alors que l'enseigne fondée par le manufacturier allemand s'appuie sur quatre réseaux (BestDrive, Eurotyre, Feu Vert et Siligom) et près d'un millier de sites en France sur la partie professionnelle.

Avec sa grande expérience et une vision des flottes déjà bien affinée, Bruno Pougnet a pris ses fonctions à un moment crucial pour FleetPartner. Car avec la vente par Continental à Xellent Service, début juin, de ses 130 succursales BestDrive, l'enseigne BtoB a nécessairement pris un virage. "Avec cette opération, la stratégie évolue, nous a-t-il confirmé à l'occasion du salon Fleet & Mobility Day (15 septembre) organisé par Le Journal des Flottes. Désormais, on veut se positionner en véritable point d'appui du développement des franchisés sur l'activité BtoB."

Donner plus de place aux adhérents

Plus qu'un changement sémantique, il s'agit bien là d'une vraie révolution pour FleetPartner qui passe ainsi "d'une logique non plus horizontale mais beaucoup plus verticale avec une proximité terrain qu'il faut renforcer". En ce sens, un comité de pilotage composé de représentants des quatre réseaux alliés va voir très prochainement le jour. À eux d'identifier et de travailler tous les sujets qui pourront faire avancer leur business.

En parallèle, les efforts du siège vont se concentrer sur plusieurs dossiers clés. Face à un contexte toujours aussi tendu, les attentes des flottes s'avèrent toujours plus fortes vis-à-vis de leurs prestataires. Tandis que le poids du poste pneumatique demeure globalement stable dans le budget des entreprises, l'attente se porte plus que jamais sur les à-côtés avec des outils et des services qui construisent la confiance entre une enseigne et un client.

L'instabilité du réseau BestDrive n'est pas une inquiétude

"Nos clients sont de plus en plus challengés sur les aspects information, réglementation, formation, etc. De fait, notre métier évolue progressivement. Il nous faut ainsi savoir répondre à ces attentes mais aussi les anticiper, notamment en intégrant de nouvelles compétences dans notre équipe." Un défi au long cours mais un défi incontournable pour permettre à FleetPartner de grandir, notamment en captant davantage les flottes industrielles, et de gagner en visibilité.

Sur ce point, une inconnue demeure. Pour une enseigne qui vise à mailler le territoire avec toujours plus de points de vente, condition sine qua non en matière de service client, les incertitudes qui entourent plusieurs sites BestDrive repris avant l'été inquiètent-elles le responsable ? "Non, affirme-t-il sans ambiguïté. Déjà parce que nous avons plusieurs réseaux à nos côtés. Ensuite parce que, dans une démarche de qualité de service, on préfère avoir auprès de nous des sites qui tournent bien et qui sont performants plutôt que d'autres qui sont à moitié vides."

L'agilité comme maître-mot

Au-delà du cas BestDrive, FleetPartner est aujourd'hui focalisé sur le maillage existant, avec l'idée de travailler de concert avec les réseaux partenaires pour renforcer sa couverture. "On ne décide de rien mais on discute beaucoup avec les directions de nos partenaires. On peut être moteur dans le développement géographique si cela a du sens pour décrocher des accords-cadres." FleetPartner ne s'interdit donc rien, mais ne fait pas de ce sujet une priorité.

À l'inverse, on l'aura compris, l'intégration des adhérents dans le fonctionnement de l'enseigne et un changement de logiciel plus global s'inscrivent tout en haut de la feuille de route du responsable. Depuis son arrivée, ce dernier a également instillé une nouvelle dynamique au sein des équipes, avec une plus grande agilité érigée en maître-mot pour relever les défis qui se dressent. C'est à ce prix que FleetPartner concrétisera ses ambitions.