Feu Vert renforce sa MDD avec un nouveau toutes saisons

L'enseigne de centres autos lance l’Efficiency All Season 2, la nouvelle génération de son pneumatique toutes saisons. Fabriqué en Europe, ce modèle vise une large couverture du parc roulant et s’adresse aux véhicules thermiques, hybrides comme électriques.

L’Efficiency All Season 2 de Feu Vert est disponible en 17 dimensions. ©Feu Vert

Quelques mois après avoir renouvelé sa gamme été, Feu Vert poursuit le développement de son offre MDD avec l’Efficiency All Season 2. Ce pneu toutes saisons a été conçu pour offrir un niveau de performances homogène tout au long de l’année, sur chaussée sèche, mouillée ou enneigée. Le distributeur met en avant une adhérence optimisée ainsi qu’une meilleure résistance à l’usure, avec l’objectif de répondre aux attentes des automobilistes en matière de sécurité, de coût d’usage et d’impact environnemental.

Fabriquée intégralement en Europe, cette enveloppe est proposée en 17 dimensions. Selon les données internes de l’enseigne, cette offre permet de couvrir 46 % du parc automobile européen. L’Efficiency All Season 2 est compatible avec les véhicules thermiques, hybrides et électriques grâce à son marquage EV.

Un positionnement axé sur l’usage

Le nouveau modèle bénéficie d’une résistance au roulement majoritairement classée C, un niveau qui contribue à limiter la consommation de carburant ou d’énergie. Il porte également le marquage 3PMSF, garantissant sa conformité aux exigences européennes en matière de performances hivernales et validant son niveau d’adhérence sur neige.

Feu Vert souligne par ailleurs une progression des performances par rapport à la génération précédente, comme l’illustrent les notes du labelling européen. Avec cette évolution, l’enseigne entend renforcer l’attractivité de sa marque propre en proposant un pneumatique plus efficient, plus durable et mieux adapté aux exigences actuelles de la mobilité.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte où le segment du toutes saisons continue de gagner du terrain sur le marché européen, porté par la recherche de polyvalence et par la volonté de réduire les coûts liés aux permutations saisonnières. Avec cette référence, Feu Vert complète son portefeuille de produits en misant sur un compromis entre sécurité, endurance et maîtrise de la consommation.