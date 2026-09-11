Pirelli raconte ses 500 Grands Prix en Formule 1

Publié le 11 septembre 2026 ■ Par Romain Baly ■ 2 min de lecture

À l’occasion de ses 500 Grands Prix disputés en Championnat du monde de Formule 1, Pirelli retrace son histoire dans un ouvrage. Entre archives, photographies inédites, témoignages et données techniques, ce livre revient sur plus de sept décennies de compétition et sur le rôle du pneumatique dans ce laboratoire technologique.

Édité par la Fondation Pirelli et publié par Marsilio Arte, cet ouvrage retrace la grande aventure du manufacturier italien en F1. ©Pirelli

Un anniversaire peut se résumer en un chiffre. Chez Pirelli, les 500 Grands Prix en Formule 1 donnent surtout matière à raconter une histoire. Avec "Émotions. Les 500 GP de Pirelli dans le Championnat du Monde de F1", la firme italienne transforme cette étape en un ouvrage qui mêle mémoire sportive, culture d’entreprise et approche technique. Édité par la Fondation Pirelli et publié par Marsilio Arte, le livre paraît alors que la discipline célèbre également ses 75 ans. Le récit démarre à Silverstone, le 13 mai 1950, lors du premier Grand Prix du Championnat du monde. Pirelli y inscrit son histoire en trois périodes : 1950-1958, 1981-1991, puis depuis 2011, date à laquelle le manufacturier est redevenu partenaire pneumatique mondial du championnat. Cette chronologie permet de mesurer la continuité d’un engagement accompagné de profondes évolutions dans les technologies de compétition. L'histoire se poursuit au moins encore jusqu'en 2028 L’intérêt de l’ouvrage réside aussi dans les coulisses. Aux côtés des grands noms du pilotage, d’Alberto Ascari à Juan Manuel Fangio, d’Ayrton Senna à Nelson Piquet, puis de Lewis Hamilton à Max Verstappen, Pirelli met en avant les plus grands pilotes mais aussi les techniciens, ingénieurs et mécaniciens. Un choix parlant pour les professionnels du pneumatique : derrière la performance visible en piste se trouve une chaîne d’expertise où la recherche, la précision et les décisions sous contrainte sont déterminantes. Le livre rassemble des documents issus des Archives Historiques Pirelli, complétés par des textes institutionnels et techniques, des entretiens et des témoignages. Une série d’infographies clôt l’ouvrage en revenant sur les kilomètres parcourus, les victoires, les records et les principales statistiques. La photographie occupe également une place centrale, avec un reportage inédit de Darren Heath réalisé au Grand Prix de Grande-Bretagne 2025, à Silverstone. Cette séquence contemporaine fait le lien entre l’héritage accumulé et les développements à venir. Au-delà du livre anniversaire, Pirelli propose donc une lecture de la Formule 1 comme un "atelier à ciel ouvert", où la compétition nourrit l’innovation et inversement. Une approche qui fait écho à la stratégie du manufacturier, engagé en F1 au moins jusqu’en 2028. Ses 500 Grands Prix s’inscrivent ainsi dans une histoire qui n’est pas encore arrivée à son terme.

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