Fleet & Mobility Day : le rendez-vous incontournable des flottes est de retour !

Décideurs et acteurs de la mobilité professionnelle sont attendus à l’Hippodrome ParisLongchamp, le 15 septembre 2026, à l'occasion de la quatrième édition de Fleet & Mobility Day. Entre électrification, fiscalité, nouvelles technologies et évolution des usages, les grands enjeux qui transforment le secteur seront au cœur des échanges.

Pour sa quatrième édition, Fleet & Mobility Day reprendra ses quartiers à l’Hippodrome ParisLongchamp, le 15 septembre 2026. ©Syner J Media

Le 15 septembre prochain, Fleet & Mobility Day prendra ses quartiers à l’Hippodrome ParisLongchamp pour sa quatrième édition. Face aux mutations qui redessinent aujourd’hui les flottes d’entreprise, décideurs et acteurs de la mobilité professionnelle sont attendus pour une journée riche en échanges et en débats. Électrification accélérée, évolution de la fiscalité, pression sur le TCO, essor de l’intelligence artificielle ou arrivée en force des constructeurs chinois, les sujets ne manquent pas et rebattent les cartes du marché.

La journée débutera par une keynote de Jean-Philippe Hermine, directeur de l’Institut mobilités en transition, consacrée au rôle croissant des flottes d’entreprise dans la transition automobile. Alors que les véhicules professionnels représentent un levier majeur pour accélérer l’électrification du parc et alimenter ensuite le marché de l’occasion, la question sera notamment de savoir jusqu’où les pouvoirs publics européens souhaitent pousser cette transformation.

L’électrique sera également au cœur de la première table ronde intitulée "Flottes d’entreprise 2030 : l’électrique pour seul horizon ?". Autour de Marjorie Lhuillier Guinot (The Shift Project), Cécile Bosquet (Apave), Stéphane Neviere (Sodexo) et Brune Lethier (Avere-France), les participants s’interrogeront sur la capacité des flottes à muter rapidement vers le tout électrique. Si les évolutions fiscales accélèrent fortement son adoption, tous les usages et tous les véhicules ne sont pas encore facilement électrifiables, notamment dans les flottes de véhicules utilitaires.

Huit ateliers thématiques

Les ateliers permettront ensuite d’entrer dans le concret. Arval, avec Régis Masera et Barbara Gay, abordera les conditions de réussite de l’électrification des VUL, de la recharge à l’organisation des tournées. Freshmile, avec Michel Gassmann, détaillera les étapes d’une transition vers la mobilité électrique, tandis qu’Edenred Mobilité, représenté par Romain Carles, s’intéressera au choix du lieu de recharge et à son impact sur le TCO. AAA Data proposera également un état des lieux des flottes françaises en 2026, alors que les marques asiatiques et les nouveaux comportements de renouvellement rebattent les cartes.

Après la pause déjeuner, place aux Fleet & Mobility Awards, qui récompenseront les initiatives et personnalités du secteur dans quatre catégories : véhicule utilitaire de l’année, voiture particulière de l’année, fleet manager de l’année et personnalité de l’année. La fiscalité reprendra ensuite le devant de la scène avec une keynote d’Anne-Claire Forel, directrice générale de Sesamlld. Au programme : le projet de création d’une taxe annuelle unique destinée à remplacer les dispositifs actuels frappant les véhicules d’entreprise. Une évolution qui pourrait modifier une nouvelle fois les arbitrages des gestionnaires de flotte.

Un autre sujet incontournable du moment est celui de l’intelligence artificielle. La table ronde "L’IA bientôt au volant des flottes d’entreprise ?" réunira Matthieu Echalier (GAC Software), Stéphane Montagnon (Holson) et Salah El Hajji (Cleanmob) pour explorer ses applications concrètes, de l’aide à la décision à la maintenance prédictive, en passant par l’optimisation des coûts et des usages.

Enfin, deux ateliers permettront de prolonger les débats sur des sujets très opérationnels : la montée en puissance des voitures chinoises dans les flottes, avec Jean-Baptiste Kapela, et l’impact de la réforme des avantages en nature, avec Robin Schmidt. De quoi faire du Fleet & Mobility Day un rendez-vous particulièrement dense pour les gestionnaires qui doivent aujourd’hui composer avec des contraintes réglementaires, économiques et technologiques toujours plus nombreuses.

Des exposants à découvrir, des véhicules à essayer

En marge de ces échanges, le salon Fleet & Mobility Day sera aussi l’occasion pour les visiteurs de découvrir plus de 70 partenaires et exposants mais aussi de venir essayer plus de 30 véhicules hybrides et 100 % électriques.

Au programme de ce test drive, figureront les Alfa Romeo Tonale, Audi Q4 e-tron, BYD ATTO 2 EV, Dolphin G et Sealion 5, Citroën ë-C5 Aircross, Cupra Raval, DS N°7, Fiat Grande Panda, Jaecoo 5 Exclusive SHS-H (Full hybrid), Jeep Compass, Lancia Gamma, Leapmotor B05, Maserati Grecale, Mercedes-Benz Classe C EQ, CLA Shooting Brake EQ, GLC EQ et GLB EQ, Omoda 7 Exclusive SHS-P (PHEV), Opel Grandland, Peugeot 5008, Polestar 3 et 4, Skoda Epiq, Smart #3 et #5 Brabus, Tesla Model Y Propulsion, Volkswagen ID. Polo, Xpeng G6 Performance, Zeekr 7GT et 7X.

Modalités d'inscription, programme détaillé et informations pratiques sont à retrouver sur le site de l'événement : fmd.synerjmedia.com/