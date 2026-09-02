Le Garac atteint un record de féminisation

Publié le 2 septembre 2026 ■ Par Charlotte Morvan ■ < 1 min de lecture

En cette rentrée 2026, le Garac accueille 100 étudiantes dans ses formations, un record depuis sa création en 1948. L’établissement basé à Argenteuil (95) dépasse également les 1 600 élèves au global.

Le 12e Girl's Day du Garac se tiendra le 24 février 2027. ©Garac

Le cap des 100 est atteint. En septembre 2026, 100 jeunes femmes intégreront l’École nationale des professions de l’automobile et de la mobilité (Garac). Jamais l'établissement d'Argenteuil (95) n'en avait accueilli autant depuis sa création en 1948. Son effectif global atteint lui aussi un record : plus de 1 600 élèves feront leur rentrée cette année. Le Garac continue de se féminiser. En 2024 déjà, l'établissement avait accueilli 77 jeunes femmes, soit 33 % de plus qu'en 2023. "Accueillir aujourd'hui 100 jeunes filles au Garac est une fierté collective. Ce cap symbolique démontre que les métiers de l'automobile, du camion, de la moto, de la carrosserie et des nouvelles mobilités attirent de plus en plus de talents féminins. Ces métiers offrent des perspectives d'emploi, d'évolution et d'entrepreneuriat auxquelles les jeunes femmes ont toute leur place", souligne Laurent Roux, directeur général du Garac. La Girl's Day revient en février 2027 L'école organise la 12e édition de son Girl's Day le mercredi 24 février 2027. Cette journée s'adresse aux jeunes filles extérieures à l'établissement qui veulent découvrir les métiers de l'automobile proposés sur place. Au programme : vente automobile avec casques de réalité virtuelle, maintenance des véhicules légers, technologies hybrides et électriques, poids lourds, motocycle, carrosserie et peinture avec simulateurs. Les jeunes femmes en formation au Garac accompagnent les participantes tout au long de la journée. Elles échangent aussi avec des professionnels du secteur, des enseignants et des entreprises partenaires. Le pneu poursuit son opération séduction Lors de la précédente édition, 54 jeunes filles avaient participé à l'événement. Plusieurs entreprises de la filière s'étaient mobilisées : Yamaha, le groupe Vauban, Rousseau, le groupe ABVV (Volvo, Jaguar, Land Rover, etc.), Renault Trucks et Renault Retail Group.

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