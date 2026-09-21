Point S : Christophe Rollet sur le départ

Aux manettes du réseau lyonnais depuis un quart de siècle, Christophe Rollet devrait quitter Point S en 2028. Le processus de recrutement de son successeur est d'ores et déjà engagé avec l'idée de le voir arriver dès 2027 pour assurer une année de transition avant le départ de l'iconique dirigeant.

Nommé en 2001 alors que le réseau était en très nette perte de vitesse, Christophe Rollet a su replacer Point S sur le devant de la distribution tricolore. ©Point S

Point S et Christophe Rollet, un duo indissociable… bientôt dissocié ! Alors que le dirigeant a célébré cette année son quart de siècle aux manettes du premier réseau de pneumaticiens indépendants de l'Hexagone, nos confrères de Lyon Décideurs révèlent que sa succession est enclenchée. D'ici deux ans, Christophe Rollet passera la main à un remplaçant dont le processus de recrutement est déjà lancé, avec l'espoir de le voir arriver dès 2027 pour assurer une année de transition en douceur.

Si l'heure n'est pas encore aux bilans, le chapitre "Rollet" dans le grand livre de Point S s'écrira forcément en lettres d'or. Après avoir notamment fait carrière chez Feu Vert, le dirigeant s'était vu confier la direction opérationnelle de Point S en septembre 2001 à un moment très délicat. Entre un contexte peu favorable, des choix incertains et des résultats en berne, l'enseigne est alors dans le creux de la vague.

L'homme qui a reconnecté les adhérents au réseau

Dès sa nomination, Christophe Rollet entreprend un vaste audit auprès du siège comme des adhérents. Si le changement d'identité visuelle marque un premier tournant, le dirigeant lance un travail de fonds visant à reconnecter le réseau à ses adhérents et leur redonner une confiance qui s'était étiolée au fil des années. "Il fallait redonner de la cohésion au réseau, nous avait-il confié en 2021 à l'occasion des 50 ans du réseau. Dès mon arrivée, je suis allé rencontrer les 30 plus gros adhérents."

À son crédit, retenons entre autres le lancement du mythique slogan "Pas de stress, y'a Point S", l'inarrêtable croissance du maillage tant en France (avec 690 sites à date contre 180 au début des années 2000) qu'à l'international (7 250 implantations dans 54 pays), mais aussi la diversification du réseau.

La succession sera forcément lourde

À ce titre, si Point S a historiquement toujours su rassembler les siens, le congrès de Monaco de 2007 demeure un moment à part avec l'ouverture vers l'entretien automobile. Un choix stratégique fort, mais payant, pour permettre à l'enseigne de revenir au premier plan. Aujourd'hui, son développement s'appuie sur sept concepts allant du pneumatique et l'entretien VL/PL à la vente de véhicules d'occasion, en passant par le remplacement de vitrages ou la prise en charge de deux roues électriques.

Parfois raillé pour ses prises de position fortes ou son caractère intransigeant, Christophe Rollet est devenu au fil du temps un personnage incontournable de la distribution, adoré par les siens et écouté par les autres. Les "au revoir" attendront mais son successeur devra naturellement s'inscrire dans ses pas, à sa manière, pour accompagner la prochaine phase de croissance du réseau.