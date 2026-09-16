Après 30 ans dans le pneu, Franck Mathieu change de terrain

Publié le 16 septembre 2026 ■ Par Romain Baly ■ 2 min de lecture

Deux ans après avoir rejoint le réseau lyonnais au poste de directeur d'enseigne, Franck Mathieu tourne la page Point S tout autant que celle du pneumatique. Après trois décennies dans cet univers, il a choisi de relever un nouveau défi professionnel. Lionel Haberlé, directeur marketing et communication, assurera l'intérim.

À compter de novembre 2026, Franck Mathieu ouvrira le nouveau chapitre de sa vie professionnelle en tant que franchisé de l'enseigne Run Aventure. ©Point S

Figure bien connue du pneumatique tricolore, Franck Mathieu quitte le monde de la gomme. Lui qui officiait depuis deux ans en tant que directeur d'enseigne au sein du réseau Point S a annoncé la nouvelle sur le réseau social LinkedIn : "À 54 ans, j’ai choisi de changer de vie." Après avoir passé trois décennies dans le pneumatique et l'entretien automobile, Franck Mathieu prend un grand virage en se lançant dans l'entrepreneuriat. Sportif aussi émérite que passionné, il a décidé de rejoindre l'enseigne Run Aventure où, à compter de novembre 2026, il deviendra à Compiègne (34 rue Jeanne d’Arc) le nouveau franchisé du spécialiste des équipements de running, trail, triathlon et sports outdoor. "Après 30 ans à travailler pour le projet des autres, j’ai décidé de consacrer les 15 dernières années de ma vie professionnelle à construire quelque chose qui me ressemble. Quelque chose qui a du sens. Quelque chose qui me passionne. Quelque chose dont je pourrai être fier. Je ne veux plus rêver ma vie professionnelle. Je veux vivre mes rêves", explique-t-il. Une expérience XXL Formé chez Michelin au début des années 1990, Franck Mathieu a évolué pendant huit ans chez Bibendum avant de rejoindre, en 2004, DK Pneus (Profil Plus). Quatre ans plus tard, il intègre le groupe Continental. Directeur régional des ventes Nord-Est à son arrivée, il est promu cinq ans plus tard à la direction des opérations de ContiTrade France et contribue à ce titre activement à la construction et au lancement en 2015 du réseau BestDrive dans l'Hexagone. La suite lui permettra d'étoffer son champ d'action et son expertise en tant que directeur général d'Eurotyre, directeur de la communication, du marketing, du commerce ou de la franchise de BestDrive ainsi que directeur de Fleet Partner. En septembre 2024, il avait succédé à Jean-Yves Bervas au poste de directeur d'enseigne de Point S. Une responsabilité que Lionel Haberlé, directeur marketing et communication, assumera par intérim.

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