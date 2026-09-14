Continental dans sa dernière ligne droite vers le tout-pneumatique

Au deuxième trimestre 2026, Continental a généré 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sa division pneumatiques en représente 3,3 milliards, tandis que sa marge d'Ebit ajusté a nettement progressé, passant de 12,1 à 15,3 % en un an.

Annoncé en 2025, le recentrage de Continental autour du pneumatique entre désormais dans sa phase finale. ©Continental

Le virage annoncé au printemps 2025 est presque bouclé. Au deuxième trimestre 2026, Continental a réalisé 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 3,3 milliards pour sa division pneumatiques. Les ventes de cette dernière restent quasiment stables sur un an (-0,2 %), mais sa marge d'Ebit ajusté progresse nettement, de 12,1 à 15,3 %.

Cette progression s'explique notamment par une part plus importante de pneumatiques Ultra Haute Performance (UHP) de 18 pouces et plus. Le manufacturier allemand a aussi profité de prix des matières premières favorables, ainsi que d'un impact plus limité des taux de change et des droits de douane.

À l'échelle du groupe, le grand écart entre activité et rentabilité est encore plus marqué. Le chiffre d'affaires recule de 9,1 %, principalement en raison de la cession de l'activité Original Equipment Solutions (OESL) en février dernier. Dans le même temps, l'Ebit ajusté bondit de 35,1 %, à 570 millions d'euros.

ContiTech : dernière étape avant le tout-pneumatique

Après s'être séparé d'Aumovio, le groupe n'a désormais plus qu'une cession à boucler avant de devenir exclusivement tourné vers le pneumatique. Début juillet, il a signé un accord pour vendre ContiTech au fonds Lone Star Funds. La transaction pourrait être finalisée avant la fin de l'année. Elle reste notamment soumise à l'accord des autorités de la concurrence.

"Pour la division pneumatiques, nous avons atteint une bonne marge bénéficiaire au deuxième trimestre, dépassant nos prévisions pour 2026. Cela nous met en bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels", souligne Christian Kötz, président du directoire de Continental. Le dirigeant estime que le groupe entre désormais dans "la phase finale" de son recentrage.

La future sortie de ContiTech change déjà la lecture des résultats. Les prévisions consolidées de Continental ne portent désormais plus que sur son activité pneumatique. Pour 2026, celle-ci doit générer entre 13,2 et 14,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une marge d'Ebit ajusté comprise entre 13 et 14,5 %.

Reste que tous les marchés ne suivent pas le même chemin. En Europe, les ventes de pneus de remplacement pour voitures et utilitaires légers ont progressé de 3 % au deuxième trimestre, portées par les importations. En Amérique du Nord, le marché a reculé de 1 %.

Une inconnue demeure toutefois pour le second semestre : le coût des matières premières. Après avoir bénéficié de prix favorables au deuxième trimestre, Continental anticipe désormais une hausse sensible. Le groupe indique avoir déjà pris des mesures pour y faire face.