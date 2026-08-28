Le Click2Buy de Continental gagne le terrain du deux-roues

Porté sur ce marché par des résultats très encourageants, Continental France renforce son dispositif digital destiné aux deux-roues. Depuis le mois de juin 2026, son site internet s'appuie sur une fonctionnalité "Click2Buy" permettant à ses clients cyclistes de commander leurs enveloppes en ligne et d'être orientés vers un professionnel référencé. Une initiative qui sera étendue aux motards d'ici l'automne.

La fonctionnalité Click2Buy est disponible sur le site de Continental France pour les pneus vélos depuis le mois de juin dernier. ©Continental

Plus qu'une opportunité de business, il faut y voir un service rendu à sa communauté. Voilà comment Denis Turpin résume en quelques mots la dernière initiative lancée par son groupe. Le responsable de l'activité deux-roues de Continental France est aujourd'hui à la tête d'un segment ultradynamique pour le manufacturier allemand. Ce dernier y a fait son retour dans l'Hexagone voilà seulement 13 ans et jouit désormais d'une réputation indéniable autant que d'une croissance inaltérable.

Dès lors, pour pérenniser cette dynamique, aucun sujet ne doit être laissé au hasard. Testé et éprouvé sur la partie véhicules légers depuis déjà quelque temps, la fonctionnalité "Click2Buy" se décline à présent sur le volet vélos et répond précisément à cet enjeu. Le siège du groupe a confié à sa filiale tricolore le soin de déployer et d'expérimenter cette solution qui profite aux clients depuis le mois de juin 2026.

1001pneus et Alltricks au soutien

"Nos clients apprécient la marque et apprécient surtout nos produits. Ils nous font confiance et identifient désormais très bien ce que l'on peut leur apporter côté pneumatique. Cela doit nous pousser, en parallèle, a toujours mieux les conseiller, les orienter, les servir... C'est précisément pour répondre à cela que nous avons lancé le Click2Buy sur la partie deux-roues" explique Denis Turpin.

Concrètement, Continental s'est rapproché de deux mastodontes de la distribution de pneumatiques – 1001pneus, entité du groupe Massa, et Alltricks, filiale de Decathlon – pour bien amorcer ce virage. En deux temps, le manufacturier a fait le choix de déployer cette fonctionnalité d'abord pour les cyclistes avant de faire de même pour les motards d'ici l'automne prochain.

70 % de clics convertis

De cette façon, les clients peuvent trouver leurs pneumatiques de la marque allemande en ligne et les commander avant d'être orientés vers l'un des milliers de professionnels référencés présents sur tout le territoire. Réception, facturation et éventuellement montage sont assurés par ces derniers, Denis Turpin insistant sur le fait "qu'il ne s'agit pas là de faire du business direct mais bien de rendre service aux utilisateurs comme aux points de vente."

Depuis le lancement, le responsable fait état de résultats très encourageants avec près de 70 % des clics qui ont abouti à une mise en relation avec un professionnel via le Click2Buy. Une dynamique qui a sans doute été aussi soutenue durant la période estivale par la visibilité offerte par le Tour de France. Une épreuve dont Continental est l'un des sponsors majeurs depuis 2018 et durant laquelle ses pneus GP5000 équipaient les meilleures équipes du peloton dont celle du vainqueur.