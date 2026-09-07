Point S poursuit son accompagnement de la nouvelle génération

Du 31 août au 4 septembre 2026, Point S International a organisé à Aix-en-Provence (13) la deuxième édition de son "Next Generation Campus". Une quarantaine de représentants du réseau, issus de neuf pays, se sont réunis autour d’un objectif : se préparer aux mutations du secteur automobile.

Après une première édition organisée en 2025, Point S a choisi de renouveler cette année son Next Generation Campus. ©Point S

Après une première édition organisée en 2025, Point S International a reconduit son Next Generation Campus. Pendant une semaine, une quarantaine de jeunes professionnels et futurs dirigeants du réseau se sont retrouvés à Aix-en-Provence (13) pour réfléchir aux transformations qui redessinent aujourd’hui le paysage de l’après-vente automobile.

De l'Allemagne à la Belgique en passant par la Bulgarie, l'Italie, la Norvège, la Slovaquie, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et bien sûr la France, neuf pays étaient représentés lors de cette deuxième édition. Un caractère international qui a permis aux participants de confronter leurs expériences et leurs visions, alors que les ateliers indépendants font face à des enjeux communs : électrification du parc, digitalisation du parcours client, nouvelles technologies et difficultés de recrutement.

Le campus s’est adressé à trois catégories de profils : les étudiants appelés à rejoindre prochainement l’entreprise familiale, les collaborateurs qui se préparent à exercer des fonctions de direction et les jeunes dirigeants ayant récemment repris les rênes de leur structure. Une diversité destinée à favoriser les échanges entre différentes étapes de la transmission.

Miser sur les compétences de chacun

Pour cette deuxième édition, Point S avait choisi de consacrer son programme à la gestion de la croissance, articulée autour de quatre axes : le développement personnel du dirigeant, le management et le développement des équipes, la performance et la croissance de l’entreprise, ainsi que le développement de la marque et sa visibilité locale.

Une approche qui a élargi le champ au-delà des seuls savoir-faire techniques. Dans un secteur où les outils digitaux, l’intelligence artificielle et les nouveaux véhicules modifient rapidement le quotidien des ateliers, les compétences managériales et commerciales deviennent elles aussi déterminantes.

"Les nouvelles technologies, les outils digitaux et l’intelligence artificielle transforment la manière dont les ateliers travaillent et interagissent avec leurs clients. Mais le succès durable repose également sur le leadership, les équipes, la gestion commerciale et l’expérience client", confirme Fabien Bouquet, directeur général de Point S International.

Avec ce nouveau rendez-vous, le réseau a ainsi poursuivi son accompagnement de la relève des entreprises indépendantes. L’événement a également permis de prolonger la dynamique collective initiée en 2025, avec l’ambition de construire une communauté internationale de futurs dirigeants et d’ambassadeurs Point S. Une manière pour l’enseigne de préparer ses adhérents aux évolutions du marché tout en consolidant la pérennité de son modèle.