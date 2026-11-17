Vulco s'implante à Perpignan

Publié le 17 novembre 2026 ■ Par Romain Baly ■ < 1 min de lecture

L'enseigne de pneumaticiens de Goodyear renforce son réseau dans les Pyrénées-Orientales. Vulco est désormais implanté à Perpignan grâce au groupe Norca, qui compte deux autres sites aux couleurs du réseau.

Cinq ans après son entrée dans le réseau Vulco, le groupe Norca vient d'inaugurer sa troisième implantation. ©Vulco

Alors que l'enseigne de Goodyear célèbre cette année son trentième anniversaire de présence dans l'Hexagone, Vulco France continue de grandir. Celle-ci compte depuis ce mois-ci une nouvelle implantation située au 300 rue de Turin, à Perpignan (66). Une ouverture fruit de l'investissement de Thibault Castellanos et de son groupe Norca. Spécialiste de la pièce détachée poids lourds, ce dernier a mis un pied dans le pneumatique et l'entretien en 2021. Le groupe Norca a en effet rejoint le réseau Vulco il y a cinq ans avec l'ouverture d'une première agence industrielle à Saint-Alban (31), dans la banlieue toulousaine. S'en est suivie une seconde, deux ans plus tard, située non loin de là, à Aucamville (31), et consacrée aux utilitaires légers. Fort de ces expériences et d’un important portefeuille d’affaires dans la région, Thibault Castellanos et Norca ont donc souhaité poursuivre leur développement plus au sud avec ce nouveau site perpignanais. Les grands comptes en ligne de mire "Cette implantation permet à Vulco de renforcer sa présence dans un bassin économique stratégique pour le transport routier, commente l'enseigne. Située au carrefour des échanges entre la France et l’Espagne et directement connectée à l’autoroute A9, Perpignan constitue l’une des principales portes d’entrée du fret routier entre la péninsule ibérique et le reste de l’Europe." L'agence exploitée par Norca propose une activité mixte poids lourds et utilitaires ainsi qu'un service de dépannage disponible 24h/24 et 7j/7. Deux camionnettes d'intervention permettent notamment de répondre aux besoins des professionnels sur le secteur. Grâce à cet investissement, le groupe de Thibault Castellanos compte également renforcer son rayonnement auprès des clients grands comptes tout en accélérant son développement dans le pneumatique.

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