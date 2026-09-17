Près de 65 % des salariés de Michelin sont actionnaires de l'entreprise

Michelin lance BIB’Action 2026, la nouvelle édition de son plan mondial d’actionnariat salarié. Environ 114 000 collaborateurs dans 44 pays peuvent y participer. Aujourd’hui, près de 65 % des employés détiennent déjà des actions du groupe.

Michelin propose une décote de 30 % sur le prix de l’action dans le cadre de son plan BIB’Action 2026. © Michelin/ IA

Michelin renouvelle son plan d’actionnariat salarié. Avec BIB’Action 2026, environ 114 000 salariés actifs dans 44 pays peuvent acheter des actions du groupe. Les souscriptions sont ouvertes depuis le 9 septembre et se termineront le 24 septembre 2026.

Le dispositif est loin d’être nouveau chez Michelin. Le manufacturier développe l’actionnariat salarié depuis 2002 et reconduit désormais cette opération chaque année. Près de 65 % de ses salariés détiennent aujourd’hui des actions du groupe.

"Être actionnaire salarié, c’est contribuer activement à la performance du groupe tout en bénéficiant de la valeur créée, notamment à travers la perception de dividendes", souligne Florent Menegaux, président de Michelin.

Une décote de 30 %

Pour BIB’Action 2026, Michelin a fixé le prix de souscription à 24,26 euros par action. Ce tarif représente 70 % du prix de référence retenu par le groupe, soit une décote de 30 %.

À cette décote s’ajoute un système d’actions offertes. Pour les cinq premières actions achetées, Michelin en offre autant au salarié. De la sixième à la 55e action souscrite, une action supplémentaire est offerte toutes les cinq actions achetées. Au-delà de 55 actions souscrites, aucun titre supplémentaire n’est offert, mais la décote de 30 % reste appliquée.

Le plan est accessible aux salariés des sociétés du groupe qui ont adhéré au Plan d’Épargne Groupe Michelin, quel que soit leur contrat de travail. Ils doivent disposer d’au moins trois mois d’ancienneté à l’ouverture de la période de souscription. Chaque participant peut souscrire jusqu’à 2 000 actions, sauf si la réglementation de son pays prévoit une limite plus basse.

Un plafond de 6,8 millions d’actions

Cette nouvelle campagne doit donner lieu à une augmentation de capital réservée aux salariés. L’opération a été autorisée par l’assemblée générale de Michelin du 22 mai 2026 et pourra porter sur un maximum de 6,8 millions d’actions.

Le règlement et la livraison des titres sont prévus le 27 octobre 2026. Sauf cas de déblocage anticipé, les salariés devront ensuite conserver leurs actions pendant cinq ans, jusqu’au 27 octobre 2031.