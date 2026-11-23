Le Conseil de l’Union européenne a arrêté sa position sur la simplification de l’étiquetage des pneumatiques. Au programme : moins de contraintes administratives pour les entreprises, un recours accru aux outils numériques et des obligations mieux définies pour les fabricants et les distributeurs. Le texte doit maintenant être discuté avec le Parlement.

Le texte défini par le Conseil de l’Union européenne à propos de la simplification de l’étiquetage des pneumatiques doit à présent faire l'objet de discussions avec le Parlement européen. ©AdobeStock_ Zigmunds

La réglementation européenne sur l’étiquetage des pneumatiques pourrait évoluer. Le Conseil de l’UE a adopté son mandat de négociation sur une proposition visant à moderniser les règles applicables à l’étiquetage énergétique. L’ambition est de faciliter les démarches des entreprises, sans réduire le niveau d’information mis à la disposition des consommateurs.

Concernant spécifiquement les pneumatiques, le mandat du Conseil renforce et précise les obligations des fournisseurs et des distributeurs relatives à la communication des informations d’étiquetage. Celles-ci devront être présentées dans les publicités visuelles, les catalogues, les documents techniques à caractère promotionnel et les supports de vente à distance, notamment sur Internet. Les factures et les bordereaux de livraison sont également concernés.

Les trois critères énergétiques maintenus

Autre évolution : les conditions dans lesquelles la Commission européenne pourra modifier ou remanier certaines parties de l’étiquette sont davantage encadrées. Sont concernés les trois critères actuellement affichés : l’efficacité énergétique (résistance au roulement), l’adhérence sur sol mouillé et le bruit.

Ces ajustements pourront notamment répondre aux évolutions technologiques et réglementaires, ou à une concentration excessive des modèles dans certaines classes de performance. Le Conseil précise toutefois que tout remaniement devra s'appuyer sur une analyse d’impact approfondie et une consultation appropriée des parties prenantes. Le calibrage des différentes classes devra également tenir compte des interactions entre les critères de performance.

Le texte prévoit par ailleurs d’intégrer les rapports d’essai des pneumatiques dans la partie dédiée à la conformité du registre européen EPREL (European product registry for energy labelling). Ces documents seront accessibles uniquement aux autorités de surveillance du marché. Cette mesure doit faciliter les contrôles et renforcer le suivi de la conformité des produits.

Douze mois pour s’adapter

Le futur règlement entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Un délai de douze mois est prévu pour l’application de plusieurs dispositions, afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux nouvelles exigences.

La présidence irlandaise du Conseil défend cette démarche au nom de la compétitivité européenne. "Il est essentiel que nous réduisions la charge administrative pesant sur les entreprises dans l'ensemble de l'UE", a déclaré Helen McEntee, ministre irlandaise des Affaires étrangères et du Commerce.

Il ne s’agit toutefois pas encore d’un texte définitivement adopté. La présidence irlandaise du Conseil doit désormais engager les négociations avec le Parlement européen, lorsque celui-ci aura arrêté sa propre position. Un accord entre les deux institutions sera nécessaire avant l’adoption définitive du règlement.