Pneus poids lourds : une croissance sans garantie

A contrario d'un marché TC4 en déclin, celui des pneus poids lourds neufs a réalisé un excellent premier semestre 2026, avec des ventes en hausse de 7,6 %. Mais l'évolution du monde du transport se corrélant souvent avec la dynamique économique, les incertitudes demeurent.

Dans la continuité d'un exercice 2025 positif, les ventes de pneus poids lourds ont confirmé leur dynamisme au cours du premier semestre 2026 avec une croissance de 7,6 %. ©Hankook

Dans la famille du pneumatique, tous les enfants ne présentent pas le même bulletin scolaire à leurs parents… Alors que les ventes d'enveloppes TC4 de remplacement ont diminué de 0,2 % au cours du premier semestre 2026, celles de pneus poids lourds ont confirmé leur bonne dynamique de l'exercice passé. Selon les données du Syndicat du Pneu (SdP) et de GfK, il s'est écoulé 515 000 pneumatiques PL neufs sur les six premiers mois de l'année en sell in (des manufacturiers aux revendeurs).

Un résultat en hausse de 7,6 % sur un an et qui se corrèle avec une autre satisfaction. Tandis que les ventes sell out ont inversement reculé de 7,4 %, l'écart entre ce qui est mis sur le marché et ce qui est commercialisé auprès des utilisateurs tend à se réduire progressivement. "Cela laisse à penser que les volumes non panélisés, principalement issus des fabricants chinois, perdent du terrain au profit des fabricants européens quant à eux bien panélisés" éclaire Régis Audugé.

Les prix se sont stabilisés

Mais le directeur général du SdP apporte toutefois une nuance au beau panorama du moment présenté par ce marché. Ainsi, bien qu'en croissance, les ventes de pneus PL restent toutefois très en deçà de leur niveau d'il y a quelques années. Le résultat du S1 2026 est par exemple inférieur de 20 % à celui du S1 2022, où 649 000 enveloppes poids lourds neuves avaient été dénombrées.

Côté prix, si le premier semestre 2026 a été synonyme de croissance, c'est aussi parce que les tarifs moyens ont confirmé leur stabilité. Un pneu PL neuf coûtait en moyenne 587,50 euros TTC contre 484,50 euros TTC pour un pneu rechapé. Deux données en baisse de respectivement 1,4 % et 1,9 %. "Après le pic inflationniste de 2022 qui avait vu le marché du neuf s'envoler de 17,1 % et celui du rechapé de 16,3 %, les tarifs arrivent à se maintenir depuis 2024", ajoute Régis Audugé.

Des signaux qui inquiètent

Dans ce contexte, il serait facile de parier sur une année 2026 positive pour le pneu PL. Mais aussi bien engagé soit-il, cet exercice n'aura rien d'une sinécure jusqu'à son terme. Le contexte tricolore des prochains mois, marqué par l'approche des élections présidentielles, apporte son lot d'incertitudes. "D'autant plus que ce marché évolue toujours en corrélation avec l'activité du transport de marchandises", complète le représentant du SdP.

Or, de ce point de vue, que constate-t-on ? L'activité intérieure du transport routier de marchandises s'est repliée de 1,1 % au premier trimestre 2026 comparé au quatrième trimestre 2025. En attendant la publication des chiffres du deuxième trimestre, il apparaît ainsi que cette activité est revenue à son plus bas niveau depuis la fin 2023. Une tendance qui ne présage rien de bon pour les ventes de pneumatiques.