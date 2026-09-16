Prometeon connecte le pneu à la gestion des flottes

À l’occasion de l’IAA Transportation 2026, Prometeon affiche ses ambitions auprès des gestionnaires de flottes. Avec SuperFleet, le manufacturier ne se limite plus au produit pneumatique et met en avant une offre associant aussi des services, de l'assistance et des solutions digitales.

Jusqu'au 20 septembre 2026, Promoteon pose ses couleurs dans les allées de l'IAA Transportation. ©Prometeon

Présent à Hanovre jusqu'au 20 septembre 2026, Prometeon profite du grand rendez-vous allemand du véhicule industriel pour mettre en scène son offre SuperFleet. Le principe est simple : réunir dans un même écosystème les différents leviers susceptibles d’améliorer la rentabilité d’une flotte. Les pneus Serie 02 constituent la base de cette proposition, mais ils s’accompagnent désormais de services spécialisés, d’un réseau d’assistance et d’outils numériques.

Alors que le pneumatique reste un poste de dépense particulièrement sensible pour les exploitants, la capacité à suivre son utilisation, à anticiper les interventions et à limiter les immobilisations devient tout aussi stratégique. Prometeon entend ainsi dépasser la seule logique de fourniture de pneus pour se positionner comme un partenaire opérationnel des flottes.

L’édition 2026 de l’IAA Transportation permet au groupe d’illustrer cette stratégie avec ZF Scalar. La plateforme de gestion intelligente des flottes, développée par ZF, connecte en temps réel véhicules, remorques, équipes et processus. Elle apporte notamment une meilleure visibilité sur l’activité de la flotte, le suivi de l’état des véhicules et des analyses fondées sur les données.

La donnée au service du pneumatique

Pour Prometeon, l’intérêt réside dans l’ouverture de son écosystème. La collaboration avec ZF Scalar montre que le manufacturier ne cherche pas à développer une solution numérique isolée, mais à faire communiquer différentes briques technologiques. Pour les transporteurs, l’objectif est de disposer d’informations plus pertinentes pour planifier les opérations, renforcer la sécurité et prendre des décisions susceptibles de réduire le coût total de possession.

Cette logique s’inscrit également dans la stratégie de développement de la gamme Serie 02. Prometeon la décline pour différents usages, du transport régional à la longue distance, jusqu’au segment autocar. "Participer à l'IAA Transportation constitue une étape clé pour consolider la marque Prometeon", a déclaré Massimo Marcolini, directeur général France et Benelux.

La dimension technologique n’éclipse toutefois pas le produit. Le manufacturier accueille sur son stand Martin Macík Jr., double vainqueur du Dakar et ambassadeur de la marque. Le pilote du Team MM Technology Factory apporte son retour d’expérience sur les conditions extrêmes de la compétition, contribuant ainsi au développement des pneumatiques.