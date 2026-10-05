Pneus : le garage résiste face aux achats en ligne

Selon l'étude 2026 du Gipa réalisée avec le Syndicat du Pneu, 63 % des conducteurs achètent directement leurs pneus en magasin. Internet pèse toutefois 36 % des achats, dont plus de la moitié via les sites des réseaux de garages.

58 % des conducteurs ont déjà choisi une gamme ou une marque de pneus autre que prévu en raison du prix. ©AdobeStock_ rh2010

Le garage reste le premier canal d'achat de pneumatiques en France. Lors de leur dernier changement de pneus, 63 % des conducteurs interrogés ont pris rendez-vous dans un atelier pour y acheter et faire monter leurs enveloppes. Une proportion stable par rapport à 2025. Dans le même temps, 36 % sont passés par internet, contre 37 % un an plus tôt. Ces résultats sont issus d'une étude menée en ligne par le Gipa avec le Syndicat du Pneu auprès de 2 121 conducteurs en juin 2026.

Le tout dans un marché qui reste à la peine : au premier semestre 2026, les ventes de pneus TC4 de remplacement ont reculé de 0,2 % en sell in et de 0,9 % en sell out.

Le digital profite aussi aux réseaux

Parmi les conducteurs ayant acheté leurs pneus en ligne, 52 % sont passés par le site d'un réseau de garages. Les sites spécialisés dans la vente de pneumatiques captent 35 % de ces achats, tandis que les plateformes de devis en ligne représentent les 13 % restants.

Le poids du digital varie toutefois fortement selon les générations. Près d'un jeune de 18 à 24 ans sur deux achète ses pneus en ligne, contre 22 % des 65 ans et plus. Soit un écart de 25 points entre les deux catégories d'âge. Chez les plus âgés, le garage garde largement la main avec 77 % des achats.

Sur internet, 94 % des acheteurs jugent important de pouvoir profiter des prix les plus bas, tandis que 91 % mettent en avant la possibilité de comparer plusieurs marques. En atelier, la compétence du professionnel arrive en tête : 99 % des clients la considèrent comme importante, devant la confiance accordée à l'enseigne ou au réseau (98 %).

Le prix pèse aussi sur la gamme

Le prix ne détermine pas seulement le choix du canal. Il joue aussi directement sur le produit retenu. 58 % des conducteurs déclarent avoir déjà choisi une gamme ou une marque autre prévu en raison du prix. Cette proportion monte à 69 % chez les 25-34 ans et à 65 % chez les 18-24 ans, contre 45 % chez les 65 ans et plus.

Le niveau de gamme reste néanmoins un critère important : 82 % des conducteurs y accordent de l'importance. Plus d'un tiers des automobilistes peine toutefois à différencier les niveaux de gamme.

Ces résultats font écho aux dernières tendances du marché français. Au premier semestre 2026, les marques premium représentaient toujours 47 % des volumes tourisme, contre 26 % pour les budget. Ces dernières ont légèrement reculé sur un an, mais restent en progression de 9 % sur trois ans.

L'IA fait une première percée dans l'achat de pneus

L'intelligence artificielle reste encore peu utilisée dans le parcours d'achat : 8 % des conducteurs déclarent avoir eu recours à un outil d'IA lors de leur dernier changement de pneumatiques. Cette proportion atteint 20 % chez les 18-24 ans et 21 % dans l'agglomération parisienne, contre seulement 2 % en zone rurale et chez les 65 ans et plus. Parmi ceux qui l'ont utilisée, 96 % jugent l'IA utile, dont 63 % très utile. Ces outils sont surtout utilisés pour comparer les prix, trouver le bon pneu et mieux comprendre les différences entre les modèles.