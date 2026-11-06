Loi Montagne : cinq idées reçues à oublier avant l'hiver

Les pneus M+S suffisent pour rouler en montagne, les 4x4 n'ont pas besoin de montures hivernales et s'équiper coûte forcément plus cher. Vraiment ? Quelques jours après l'entrée en vigueur de la loi Montagne, le Syndicat du Pneu revient sur plusieurs idées reçues concernant les équipements de saison.

Selon le Syndicat du Pneu, les SUV et les 4x4 ne sont pas à l’abri des glissades sur la neige ou le verglas. ©Nokian

Jusqu'au 31 mars 2027, la loi Montagne sera en vigueur dans certaines communes de 34 départements français. Mais les équipements hivernaux restent encore mal connus. Selon la dernière étude du Gipa réalisée pour le Syndicat du Pneu auprès de 2 500 automobilistes, un conducteur sur deux ignore la signification du marquage 3PMSF. L'organisation revient ainsi sur plusieurs idées reçues concernant la circulation en hiver.

Des pneus M+S suffisent pour respecter la loi Montagne

FAUX // Depuis le 1er novembre 2024, les pneus portant uniquement le marquage M+S ne suffisent plus. Pour respecter la réglementation, les automobilistes doivent disposer de quatre pneus homologués 3PMSF ou détenir des chaînes ou des chaussettes à neige.

La différence ? Contrairement au M+S, le marquage 3PMSF repose sur un test de performance sur neige. Il est reconnaissable à son symbole représentant une montagne à trois pics et un flocon. Les conducteurs équipés de pneus uniquement M+S doivent donc aussi avoir des chaînes ou des chaussettes à neige dans leur véhicule pour circuler dans les zones concernées.

Avec un SUV ou un 4x4, les pneus hiver sont inutiles

FAUX // Les quatre roues motrices permettent de mieux démarrer sur la neige ou le verglas. Mais elles ne font pas de miracles au moment de freiner. Le Syndicat du Pneu rappelle que les SUV sont généralement plus lourds que les berlines et possèdent un centre de gravité plus haut. Sur une route glissante, notamment en descente, leur poids peut devenir un handicap. Et contrairement à ce que certains pensent, tous les SUV ne disposent pas de quatre roues motrices.

Dégonfler ses pneus permet de mieux rouler sur la neige

FAUX // Contrairement à une croyance répandue, diminuer la pression de ses pneus n'améliore pas la sécurité sur les routes hivernales. Le Syndicat du Pneu rappelle que le froid entraîne déjà une baisse de pression d'environ 0,1 bar tous les 10 °C. Mieux vaut donc vérifier régulièrement ses pneus et ajuster leur pression selon les préconisations du constructeur.

Le réchauffement climatique rend les pneus hiver inutiles

FAUX // Les hivers sont globalement plus doux, mais la neige et le verglas n'ont pas disparu. Le 5 janvier 2026 en a donné un bel exemple. Quelques centimètres de neige ont suffi à perturber la circulation dans plusieurs régions. En Île-de-France, les bouchons ont même dépassé les 1 000 kilomètres.

Les pneus hiver ne sont d'ailleurs pas réservés à la neige. Ils sont aussi conçus pour rouler sur des chaussées froides, sèches ou humides. Selon le Syndicat du Pneu, les pneus hiver et toutes saisons 3PMSF présentent notamment un avantage sur route humide lorsque la température descend sous les 7 °C.

Les pneus toutes saisons coûtent plus cher que les pneus été

FAUX // C'est même l'inverse, si l'on regarde les prix moyens du marché. Au premier semestre 2026, un pneu toutes saisons coûtait 100,07 euros en moyenne, contre 106,80 euros pour un pneu été, selon le Syndicat du Pneu. Ces moyennes ne comparent toutefois pas des pneus de dimensions et de gammes identiques.

Sur la même période, les ventes de pneus toutes saisons ont progressé de 15,7 %, contre une baisse de 12 % pour les pneus été, selon le Syndicat du Pneu.