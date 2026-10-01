Pneu : les enjeux décisifs du second semestre 2026

Alors que les résultats du premier semestre 2026 montrent que le marché du pneumatique a encore perdu du terrain en France, la deuxième partie de l'année s'annonce aussi intéressante qu'incertaine avec plusieurs phénomènes qui pourraient bouleverser les équilibres établis : l'inflation, les taxes sur les pneus chinois, le match été/toutes saisons.

Après un premier semestre 2026 négatif, de nombreuses inconnues planent au-dessus du pneu tricolore pour la seconde partie de l'année. ©AdobeStock_alfa27

À l'heure où l'automne approche et que les maillots de bain sont rangés tout au fond du placard, la température s'apprête paradoxalement à monter d'un cran dans l'univers du pneumatique. Les résultats du premier semestre n'ont pas permis au secteur de retrouver de la croissance.

Selon le Syndicat du Pneu (SdP), les ventes d'enveloppes TC4 de remplacement ont ainsi reculé de 0,2 % en sell in après une année 2025 déjà négative et les perspectives de la seconde moitié d'année ne prêtent pas à un retour au vert.

Le toutes saisons, nouveau roi des pneus

Mais si la couleur de cet exercice 2026 semble acquise, l'enjeu et l'intérêt semblent ailleurs et l'observation du pneu tricolore n'en sera que plus passionnante avec plusieurs phénomènes qui pourraient bouleverser les équilibres établis. Le premier d'entre eux, sans surprise, concerne le segment toutes saisons. Fort d'une nouvelle croissance à deux chiffres au premier semestre (+15,7 %), celui-ci s'octroie désormais 46 % des ventes totales en France.

A contrario, l'été a décroché de 12 % et présente une part de marché de 49 %. L'écart entre ces deux technologies n'a donc jamais été aussi serré et la question n'est plus de savoir si le toutes saisons deviendra le produit dominant du marché, mais bien quand. "Sur les trois dernières années, le toutes saisons a augmenté de 50 % et l'été a diminué de 24 %, fait remarquer Régis Audugé, directeur général du SdP. Au rythme actuel, le premier doublera le second d'ici à la fin de l'année." Un changement majeur et encore impensable il y a une dizaine d'années, mais qui va donc se concrétiser.

Des fabricants chinois lourdement taxés

Autre phénomène, le déploiement de mesures antidumping à l'encontre des fabricants chinois était espéré de longue date en Europe et est devenu une réalité le 8 juillet dernier. Des niveaux de taxation allant de 4,3 % à 43,3 % ont été définis par Bruxelles dans l'espoir de rétablir des conditions de concurrence équitables entre producteurs européens et fournisseurs chinois. Non comptabilisés par Europool, les volumes de ces derniers représenteraient entre 3 et 4,5 millions d'unités.

Un volume qui devrait logiquement se réduire avec le déploiement de ces taxes et une compétitivité moins favorable à ces produits. Côté SdP, on explique que les effets de cette mesure pourraient se faire sentir dès les prochains mois, même si la prudence demeure.

Dans un contexte économique tendu pour les ménages, que décideront ces derniers ? Continueront-ils de se tourner vers ces offres premiers prix bien que plus onéreuses ? Se tourneront-ils vers les marques de distribution dont l'écart tarifaire avec les Chinois va se resserrer ? Une inconnue de taille pour le pneu tricolore.

Une hausse des prix attendue

Cette problématique économique renvoie par ailleurs au troisième phénomène qui plane au-dessus du marché. La flambée des prix du pétrole est une pénible réalité pour de nombreux automobilistes dès lors qu'il faut faire le plein de carburant. Mais cette inflation devrait également se ressentir dans toutes les activités portées par des produits pétrosourcés. Le pneumatique ne devrait donc pas y échapper.

L'inconnue porte ainsi davantage sur le timing que sur la probabilité. Quand et jusqu'à quel point les fabricants de pneumatiques répercuteront-ils cette hausse ? Ce sera l'un des grands enjeux des prochaines semaines et la réponse pourrait bouleverser l'équilibre du marché.

La règle est immuable : plus les prix sont élevés, moins les automobilistes s'attachent aux marques. La croissance des offres d'entrée de gamme, même renchéries par des taxes, pourrait donc se confirmer.