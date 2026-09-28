Point S électrise sa MDD

Publié le 28 septembre 2026 ■ Par Romain Baly ■ 2 min de lecture

L'enseigne de pneumaticiens renforce sa marque de distribution avec la présentation du nouveau 4 Seasons 3. Disponible en plus de 50 dimensions, ce pneumatique a pour particularité d'être le premier de la gamme Point S adapté aux modèles électriques.

Fabriqué en Europe par un manufacturier premium, le nouveau 4 Seasons 3 de Point S est compatible avec les véhicules électriques. ©Point S

À l'heure où la part du pneu toutes saisons continue, mois après mois, de progresser, Point S innove sur ce segment et renforce sa MDD. En cette rentrée, le premier réseau de pneumaticiens indépendants de France dévoile le 4 Seasons 3. Fabriqué en Europe par un manufacturier premium, celui-ci a pour particularité d'être adapté aux modèles électriques, aussi bien les véhicules de tourisme que les utilitaires, un marquage sur le flanc attestant de cette compatibilité. En outre, le 4 Seasons 3 est disponible en plus de 50 dimensions pour les véhicules de tourisme, les sportives et les SUV. Il vient en complément du 4 Seasons Van+ destiné aux utilitaires. L'enseigne souligne qu'elle n'avait jamais proposé autant de dimensions lors du lancement d'un nouveau toutes saisons sous sa marque propre. Fort de ce lancement, la MDD Point S compte à présent 195 références, tous produits confondus. Soumis aux tests du TÜV SÜD "Les automobilistes recherchent de plus en plus une solution utilisable toute l’année, sans compromis sur la sécurité et les performances. Dans le même temps, notre réseau doit pouvoir répondre à un parc roulant toujours plus diversifié. Avec plus de 50 dimensions et une compatibilité avec les véhicules électriques clairement identifiée, le Point S 4 Seasons 3 a précisément été développé pour répondre à cette évolution du marché" déclare Emilie Faure, International Private Labels Product Manager. Point S accélère en industriel avec sa première MDD Sur le plan des performances, l'enseigne a soumis son innovation aux tests indépendants du TÜV SÜD. Trois pneus quality et trois autres budget faisaient face au 4 Seasons 3. Résultat ? L'enveloppe de Point S surperforme ses concurrents en freinage sur sol mouillé ainsi qu'en freinage sur neige. L'enseigne se félicite également des résultats obtenus par son produit lors des tests d’accélération sur neige et d’aquaplaning. "Avec le Point S 4 Seasons 3, nous franchissons une nouvelle étape dans le développement de notre marque propre, note Fabien Bouquet, directeur général de Point S International. Nous voulons proposer une gamme capable d’accompagner très largement l’évolution du parc automobile, avec plus de dimensions, une fabrication européenne et des performances vérifiées de manière indépendante."

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