Aliapur va alimenter deux futures usines de recyclage de pneus

Publié le 22 octobre 2026 ■ Par Romain Baly ■ 2 min de lecture

Le principal éco-organisme du marché français a signé un protocole d'accord avec Infiniteria. L'entreprise co-détenue par Antin Infrastructure Partners et Michelin construit actuellement une usine de traitement de pneus usagés en Suède et ambitionne d'en bâtir deux autres en France, à l'horizon 2031, qui seront approvisionnées par Aliapur.

Bien que les sites présélectionnés pour accueillir ces futurs usines soient actuellement en cours d'évaluation, Aliapur s'est déjà positionné pour soutenir ce projet. ©Enviro

Le chemin est encore long avant de voir une usine de recyclage de pneumatiques sortir de terre dans l'Hexagone, mais le projet se construit progressivement. Une étape supplémentaire a été franchie le 14 octobre 2026 avec la signature d'un protocole d'accord entre Aliapur et Infiniteria. Cette signature prévoit que le premier fournisse des enveloppes usagées aux deux futures usines que le second prévoit de construire en France pour une mise en service à l'horizon 2031. Les vertus de la pyrolyse "Avec cet accord, nous posons la première pierre d'une filière industrielle nationale capable de boucler la boucle du recyclage des pneumatiques, a commenté Mathieu Chardin, directeur général d'Aliapur, sur le réseau social LinkedIn. Ce projet, actuellement en phase d'étude d'implantations et dont la mise en service est envisagée à l'horizon 2031, permettra de transformer des pneumatiques en fin de vie en ressources pour de nouveaux usages." Co-détenue par Antin Infrastructure Partners et Michelin, Infiniteria a vu le jour en 2023. L'entreprise ambitionne de bâtir une plateforme mondiale à grande échelle dédiée au recyclage des pneus par pyrolyse. La première pierre de ce projet est en cours de développement à Uddevalla, en Suède, avec une unité de production qui devait être opérationnelle initialement en 2025. Si Infiniteria n'apporte pas plus de précisions sur ce dossier, son prochain objectif porte ainsi sur l'Hexagone. Un enjeu de souveraineté national "Ce protocole d'accord nous permet de franchir une étape supplémentaire dans la concrétisation de nos deux usines prévues en France", déclare dans un communiqué Kajsa Ryttberg-Wallgren, CEO d’Infiniteria Europe. "Ce n'est qu'une étape, mais c'est une étape majeure. Et nous sommes fiers de la franchir avec les équipes d'Infiniteria !", ajoute le dirigeant d'Aliapur. Les sites présélectionnés sont actuellement en cours d’évaluation, tandis que les études d’impact environnemental sont en cours. Conscient que bien d'autres obstacles se dressent encore devant ce projet, Mathieu Chardin conclut en appelant au soutien des pouvoirs publics, notamment des ministères de la Transition écologique, de l'Économie ou encore de l'Industrie, pour concrétiser ce qui s'apparente à "un enjeu de souveraineté" nationale.

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