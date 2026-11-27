Engagé depuis plus de dix ans dans la transformation de la filière pneumatique, Michelin franchit une nouvelle étape en généralisant son approvisionnement, dans le monde entier, en caoutchouc naturel sans déforestation. Une annonce qui intervient à quelques semaines de l'entrée en application du nouveau règlement européen sur les matières premières.

Le groupe tricolore utilise chaque année près de 750 000 tonnes de caoutchouc naturel. ©Michelin

Un engagement fort. Le groupe Michelin vient de présenter sa nouvelle stratégie en matière d'approvisionnement avec un recours désormais exclusif à du caoutchouc naturel "zéro déforestation" sur l'ensemble des marchés où il opère. Le manufacturier dépasse ainsi les obligations du règlement européen contre la déforestation (RDUE), applicable aux grands opérateurs à compter du 30 décembre 2026.

Le texte bannit la mise sur le marché européen de différentes matières premières – dont le caoutchouc – issues de terres déboisées après le 31 décembre 2026. Le RDUE impose de documenter leur origine et de géolocaliser les parcelles de production. Ce que Michelin s'est engagé à faire depuis déjà de longues années.

Le groupe s'est en effet engagé dans ce changement dès 2025 et a depuis développé un suivi de sa chaîne d’approvisionnement. Une initiative qui implique une cartographie des risques, la géolocalisation des parcelles avec de l'imagerie satellitaire et enfin un accompagnement des fournisseurs comme des producteurs.

Pour donner une idée du défi, Michelin rappelle que le dispositif couvre 1,5 million de planteurs et 2,5 millions de parcelles d’hévéas. L'ensemble de la filière repose quant à elle sur six millions de petits planteurs et des circuits ultrafragmentés, où le latex passe par de multiples intermédiaires avant d’atteindre les fabricants de pneus.

Le pneu absorbe 75 % de la production mondiale

En absorbant 75 % de la production mondiale, le caoutchouc naturel reste stratégique pour l'industrie du pneumatique. Michelin en utilise chaque année près de 750 000 tonnes. Son élasticité, sa résistance, sa souplesse et son adhérence en font un composant difficile à remplacer tant sur le plan de la performance que de la sécurité ou de la longévité. Les élastomères synthétiques couvrent certains usages, mais ne reproduisent pas toutes ses propriétés.

Grâce à son dispositif, Michelin estime pouvoir garantir un approvisionnement sans déforestation à grande échelle. La firme tricolore souligne toutefois que la transformation engagée ne peut reposer sur les seuls manufacturiers. Des producteurs aux coopératives, en passant par les négociants, les transformateurs, les distributeurs et les pouvoirs publics, c'est toute une chaîne qui doit appliquer des règles comparables, en Europe comme ailleurs.

Directeur du développement durable de Michelin, Pierre-Martin Huet rappelle qu'il "faut de l’équité et du contrôle dans l’application des règles pour ne pas fragiliser la compétitivité de ceux qui s’engagent dans la démarche". Pour Michelin comme pour toute son industrie, préserver l'accès à une ressource qui lui est essentielle demeure donc un immense défi.