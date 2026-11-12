Peut-on décarboner le noir de carbone des pneus ?

Spark Cleantech entend réduire l’empreinte carbone de l’industrie grâce à une nouvelle méthode de production du noir de carbone. Créée en 2022, la jeune entreprise française prépare un nouveau pilote pour 2027 et cible notamment le marché du pneumatique.

Spark vise une capacité de production de 300 kg de carbone par jour avec son nouveau pilote prévu en 2027. ©Spark Cleantech

Décarboner le gaz tout en produisant du carbone ? C'est le pari de Spark Cleantech. Créée en 2022 par Patrick Peters et Erwan Pannier, la jeune entreprise est implantée à Gif-sur-Yvette (91), sur le plateau de Saclay. Sa technologie de plasmalyse permet de séparer le méthane en deux produits : du carbone solide et de l’hydrogène.

"On va littéralement décarboner le gaz, c’est-à-dire qu’on va retirer le carbone du gaz grâce à une technologie de plasmalyse. On va en faire des poudres de noir de carbone qu’on va transformer en matériaux. Et quand on a retiré le carbone du gaz, il reste de l’hydrogène", résume Patrick Peters, cofondateur de Spark Cleantech.

Et le pneu est directement concerné. Selon Patrick Peters, un pneu contient entre 20 et 30 % de carbone en masse. Le noir de carbone représente aussi, selon le dirigeant, le premier poste d’émissions de CO2 d’un pneu.

Le pneu demandera encore du temps

"On va pouvoir faire des carbones qui permettent d’améliorer, par exemple, la résistance d’un pneu, et notamment la résistance à l’usure. Et donc d’améliorer la durée de vie", explique le dirigeant.

Mais ces performances restent encore à démontrer dans un pneumatique. Le noir de carbone de Spark n’a, pour l’instant, été intégré à aucun pneu. "On est sur un produit de sécurité, donc il y a les temps de qualification nécessaires qui sont plus longs et des tailles critiques à atteindre. Et nous, par définition, on n’est pas encore dans ces échelles-là", souligne Patrick Peters.

Un nouveau pilote en 2027

Après un premier pilote de sa technologie lancé en 2024, Spark prépare désormais une installation plus importante en Île-de-France. Celle-ci doit entrer en service en 2027 et produire environ 300 kg de carbone par jour. Sa capacité sera environ 30 fois supérieure à celle du premier pilote. Cette montée en puissance doit préparer les premiers projets industriels, visés dès 2028.

Pour accompagner ce développement, l’entreprise a levé 30 millions d’euros en 2025. Cette somme doit notamment servir au prochain pilote, au renforcement des équipes et à la poursuite des essais avec des industriels en France et en Europe.

Pas de surcoût pour les industriels

Encore faut-il que la décarbonation ne fasse pas grimper la facture. Spark veut donc proposer son carbone sans demander aux industriels de payer davantage pour la décarbonation. "L’industrie a besoin de prix. Pour nous, c’est essentiel de pouvoir être à parité avec le prix des matériaux actuels et d’apporter une plus-value CO2", insiste Patrick Peters. L’entreprise vise donc des prix comparables à ceux des solutions actuellement utilisées.

Autre enjeu pour Spark : produire au plus près des industriels. Les tensions d’approvisionnement apparues après le début de la guerre en Ukraine ont rappelé la dépendance de l’Europe à certaines importations de noir de carbone.

Spark prévoit donc d’installer ses unités directement sur les sites industriels, là où l’hydrogène produit pourra être utilisé. "Il faut éviter de perturber les processus industriels existants. Notre installation vient simplement s’intercaler entre l’arrivée du gaz et les équipements qui produisent la chaleur, comme les fours. L’industriel n’a donc pas besoin de modifier son fonctionnement", explique Patrick Peters. Reste désormais à prouver que cette solution peut tenir ses promesses dans un pneu et à grande échelle.